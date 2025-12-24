La moda contemporánea saca a bailar al traje regional asturiano: cuando tradición y modernidad van de la mano

Luis Alberto Fernández González es doctor en Historia del Arte y experto en moda

Vuelvo a estas páginas dominicales y esta vez lo hago para analizar brevemente la relación que existe entre el traje tradicional asturiano y la moda contemporánea; un paradigma de cómo nuestra indumentaria popular puede convertirse en matriz morfológica (recordemos la técnica del astrónomo Fritz Zwicky) al servicio de la creación actual, en un contexto en el que las piezas textiles autóctonas están adquiriendo un creciente interés académico y cultural. A este respecto, en este 2025 que acaba tuvo lugar en Madrid el congreso internacional "La Exposición del Traje Regional de 1925" (Museo del Traje), que puso en valor aquella primera presentación sistemática de los arquetipos del traje regional español. Este año se organizaron también las exposiciones "Raíces: cien años cambiando el patrón de nuestra historia" (Museo del Traje), "Ibérica pura" (Museo Provincial del Traje Popular, Morón de Almazán) e "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" (Muséu del Pueblu d’Asturies, Gijón/Xixón), concebida, esta última muestra, como una actividad complementaria de las Jornadas de estudio del traje asturiano "Luis Argüelles" que se celebran anualmente en este notable museo etnográfico. Todos estos eventos dieron a conocer la riqueza y diversidad del vestir tradicional en nuestro país, sus artesanías y usos tradicionales, explorando su evolución e impacto en el mundo de la moda.

Reinterpretación del pantalón de gaitero hecha por Arturo Obegero. Fotografía de Thibault Theodore. / .

La mayoría de los expertos coinciden en señalar que el traje tradicional asturiano destaca por su estructura modular a base de prendas superpuestas, cada una con su correspondiente función térmica, estructural y simbólica. Esta versatilidad, que permitía desde antaño ajustar las diferentes capas según la necesidad, zona, o por el contexto social y ritual, ya anticipaba con destreza principios de adaptabilidad que hoy son claves en la moda de vanguardia. Tejidos como la lana, el lino y la seda, empleados en su confección (arraigada en técnicas textiles vernáculas), no solo destacan por su durabilidad, sino también por su prestancia y confortabilidad, ofreciendo cualidades perfectamente compatibles con las nuevas tendencias.

Sara Porta luce el diseño realizado para ella por Isabel Arango y Stella Fuente para la ceremonia de los premios "Princesa" de este año. / .

Además, el rico repertorio ornamental de estas prendas, con bordados, pasamanerías, adornos y cromatismos múltiples, ofrece a los diseñadores coetáneos una inagotable fuente de inspiración, fusionando tradición y modernidad en una narrativa estética que conserva su peso cultural mientras se adapta a los códigos actuales. Eso sí, este proceso de revisión requiere conocimientos específicos por parte del creador: entender la función original de las prendas, las técnicas de confección y bordado, los patrones históricos, etc. Solo así la reinterpretación será rigurosa, evitando la caricaturización de las costumbres populares.

Una modelo, durante las jornadas de estudio del traje asturiano «Luis Argüelles», en el Muséu del Pueblu d’Asturies. / .

Por si no queda claro lo que estoy explicando: resulta imprescindible distinguir el traje tradicional depositario de una memoria simbólica, técnica y comunitaria, de las propuestas recientes que operan dentro de las normas de la moda global. Lejos de ser ámbitos en conflicto, deben constituir sistemas expresivos complementarios: el primero conserva su esencial función etnográfica y patrimonial, mientras que el segundo, desde una lógica creativa y mutable, dialoga con él para generar nuevos significados y plantar cara al futuro.

La diseñadora Patricia Zaragoza trabaja en el traje de novia de Sheila García, también con fuerte influencia del traje tradicional asturiano. Fotografía realizada por Javier Granda. / .

Dicho esto, tiene sentido y es de subrayar que varios creadores asturianos hayan explorado estas posibilidades desde prácticas diferenciadas pero convergentes. Constantino Menéndez y Yolanda González, a través del proyecto made by kÖs, han desarrollado una muy atrayente línea de trabajo, reformulando imaginarios inspirados en lo rural. El universo singular de Ricardo Villoria encuentra su expresión en la irreverente Petra Von Kant, que puebla de múltiples personajes vestidos con el "traje de asturiana", cuyos complementos le confieren un aire punk y sexual. Villoria muestra belleza en la decadencia, gloria, muerte y resurrección, arte y moda, con una profunda inspiración en la Asturias agrícola e industrial. Desde París, Arturo Obegero se inspiró en el traje de los gaiteros para desarrollar en su colección Nordeste un pantalón con voluminosos pliegues en las rodillas; detalle que dialoga a la perfección con los volúmenes arquitectónicos que Balenciaga popularizó, fusionando folklore y alta costura. Algunos bocetos de los coloristas vestidos con mangas abullonadas de la firma de Celia Bernardo Celia B, tienen conexión con nuestro traje tradicional, al igual que la ropa de Llucía Miravalles de Ringo Rango, algunos diseños de Alfonso Pérez para Ángel Schlesser y el espléndido traje que lució Sara Porta para acudir este año a la ceremonia de entrega de los Premios "Princesa de Asturias" en Oviedo, confeccionado por Isabel Arango y Stella Fuente, propietaria, esta última, de Namuka & Co.

Detalle del traje diseñado por Isabel Arango y Stella Fuente para Sara Porta. / .

En el ámbito de la moda nupcial, donde la dimensión ritual del vestido sigue siendo fundamental, la diseñadora Teresa Patiño ha trabajado la herencia asturiana con sus bordados a mano inspirados en motivos regionales. A esta corriente contribuyen también ateliers especializados como los de Nicolás Costura, Patricia Zaragoza y Lucía Incera, entre otros, cuyos procesos exclusivos facilitan relecturas a medida de la indumentaria tradicional, o incluso permiten incorporar piezas antiguas originales (a petición de las clientas), evidenciando el interés por los saberes textiles regionales y su continuidad a través de la mixtura.

La presencia in crescendo de los guiños al traje tradicional asturiano en la moda contemporánea no solo revela un proceso de revalorización estética etnográfica, sino también un acto de rebeldía y reinvención cultural. En un mundo globalizado donde las identidades se atenúan, la tradición se erige como un referente de autenticidad y una herramienta para sobresalir y consolidarse en la industria textil. En este contexto, la herencia asturiana deja de ser un vestigio para convertirse en una vía de expresión moderna; una estrategia tanto estética como económica que puede responder a las demandas del sector para diferenciarse de la competencia. Este fenómeno debe entenderse como un diálogo vivo entre el pasado y el presente, entre lo ancestral y lo innovador, donde el talento local ofrezca un lenguaje propio y unas propuestas cargadas de historia que, lejos de ser inmutables, se adapten y fluyan.

Queridas lectoras y lectores, les deseo unas muy Felices Fiestas. ¡Hasta muy pronto!