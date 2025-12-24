La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros

¿Nevará en Asturias el día de Navidad? La estampa de película podría darse, tal como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Han activado una alerta por nieve partir de 600 metros en Cordillera y Picos de Europa. También se esperan un bajada notable de los termómetros para el jueves con mínimas de hasta -3 grados.

En las próximas 24 horas, coincidiendo con el día de Navidad, se espera una acumulación de nieve de 5 centímetros a partir de los 800 metros, aunque podría nevar a cotas más bajas en torno a las dos de la tarde.

Esta es la previsión para el jueves, 24 de diciembre, de la Aemet: "Nuboso o cubierto al principio. Brumas y nieblas matinales en zonas altas de la cordillera al principio. Lluvias débiles durante la primera mitad del día. Cota de nieve alrededor de 600-700 metros. Temperaturas en descenso generalizado, que en el caso de las mínimas será notable y se darán al final del día. Heladas débiles y moderadas generalizadas, salvo en el litoral. Al principio, viento del nordeste, flojo en el interior y moderado en los litorales;virando a componente sur a partir de mediodía en toda la región".

Las Navidades más frías

Asturias tendrá una Navidad gélida con mínimas que alcanzan los -3 grados en Langreo o -2 en Oviedo y Cangas del Narcea. Las máximas no subirán de los diez grados.

Nochebuena y Navidad serán los días más fríos en el conjunto de España para un 24 y 25 de diciembre desde el año 2010, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El mes de diciembre ha registrado, durante la mayor parte del tiempo, temperaturas superiores a las normales, tomando como referencia el período 1991-2020, pero, según la información de la Aemet, en su tramo final serán inferiores a ese promedio, lo que da lugar a la primera semana de Navidad más fría desde el año 2010.

En este sentido, la agencia recuerda que un comienzo de Navidad tan frío como el de este 2025 no es habitual en los últimos años y que cada vez será menos frecuente. "La primera semana de Navidad es 2.1ºC más cálida que a mediados del siglo XX. No es imposible pero parece muy poco probable vivir navidades tan frías como en 1962", ha señalado la agencia en sus redes sociales.

¿Y el fin de semana?

Tanto el viernes como el fin de semana las temperaturas seguirán siendo gélidas. El viernes el cielo estará nuboso y podría haber lluvias débiles. La cota de nieve estará alrededor de 600-800 metros y las temperaturas mínimas sufren un ligero descenso.

La previsión para el sábado dice lo siguiente "temperaturas mínimas en ligero ascenso, que será más acusado en el caso de las máximas. Heladas débiles a moderadas generallizadas, salvo en el litoral. Viento flojo con predominio de la componente sur".