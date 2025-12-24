Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA

La idea era animar a los pacientes que tienen que pasar la Navidad en el centro

La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA

La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA

Pastoral Universitaria de Asturias

Julio Vivas

Julio Vivas

La Pastoral Universitaria de Asturias acudió ayer hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo para llenar de villacincos las habitaciones del centro sanitario.

La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA

La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA

Ver galería

La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA / Pastoral Universitaria de Asturias

La idea era animar a los pacientes que tienen que pasar la Navidad en el HUCA y contó con un buen número de participantes que se animaron con esta tradición ya se realizó con éxito el año pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
  3. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  4. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  5. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  6. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
  7. Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
  8. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días

La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA

La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA

Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

Tres expresidentes asturianos reciben la Gran Cruz de Carlos III a título póstumo por petición de Pedro Sánchez

Tres expresidentes asturianos reciben la Gran Cruz de Carlos III a título póstumo por petición de Pedro Sánchez

La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros

La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros

El gran salto que pegó la cardiología en Asturias: dos médicos echan la vista atrás para coger impulso

El gran salto que pegó la cardiología en Asturias: dos médicos echan la vista atrás para coger impulso

La moda contemporánea saca a bailar al traje regional asturiano: cuando tradición y modernidad van de la mano

La moda contemporánea saca a bailar al traje regional asturiano: cuando tradición y modernidad van de la mano

La vía muerta del AVE que nunca llegó a Asturias y del que se habló tantas veces

La vía muerta del AVE que nunca llegó a Asturias y del que se habló tantas veces
Tracking Pixel Contents