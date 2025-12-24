La Pastoral Universitaria de Oviedo llena de villancicos las habitaciones de HUCA
La idea era animar a los pacientes que tienen que pasar la Navidad en el centro
La Pastoral Universitaria de Asturias acudió ayer hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo para llenar de villacincos las habitaciones del centro sanitario.
La idea era animar a los pacientes que tienen que pasar la Navidad en el HUCA y contó con un buen número de participantes que se animaron con esta tradición ya se realizó con éxito el año pasado.
