El pico de la gripe en Asturias llega esta semana o la próxima
La vacuna ha sido aplicada al 57 por ciento de los mayores de 64 años de la región
Agencias
La curva de la gripe en Asturias está situada en la zona alta. Según los expertos consultados por este periódico, lo previsible es que el pico de la epidemia se alcance esta semana o la próxima, y que a partir de entonces comience a descender. La presión sobre los hospitales es elevada, aunque desigual.
La Consejería de Salud del Principado anunció que continúa "ampliando la cobertura frente a la gripe" mediante la campaña anual de vacunación, en la que han participado hasta ahora 262.296 personas. De ellas, 171.472 son mayores de 64 años, lo que supone que un 57,27 por ciento de este sector poblacional, uno de los más expuestos a posibles complicaciones con la enfermedad.
También se ha administrado la profilaxis a 10.635 niños y niñas menores de 5 años, lo que representa un 56,28 por ciento del total en esta franja de edad. Dentro de los grupos de riesgo o con mayor exposición al virus, también se han vacunado 7.793 trabajadores sanitarios, 4.284 embarazadas y 10.044 personas mayores que viven en residencias.
Las autoridades sanitarias subrayan que "la vacuna es la mejor herramienta para proteger a la población contra el virus". Asimismo, recomiendan "el uso de mascarillas en espacios cerrados si se perciben síntomas como tos, estornudos y congestión nasal, así como en centros sanitarios y sociosanitarios, farmacias y medios de transporte público".
En el contexto nacional, la onda epidémica está subiendo en unas comunidades (por ejemplo, en Andalucía o en la Región de Murcia), estabilizándose en otras (Comunidad de Madrid) y descendiendo en otras (Galicia, Comunidad Valenciana o País Vasco). En Castilla y León, las detecciones de muestras del virus respiratorio sincitial (VRS) en hospitales aumentan con especial incidencia en menores de tres años y mayores de 65, al tiempo que disminuyen las de la gripe.
