Setenta médicos en Asturias podrán seguir compaginando el sueldo y la pensión

Los médicos de familia y los pediatras de la red de Atención Primaria podrán seguir compatibilizando en 2026 la pensión de jubilación con su trabajo habitual previo a jubilarse. Esta medida fue adoptada ayer por el Consejo de Ministros como prolongación de una norma excepcional que se aprobó en el marco de la pandemia de covid-19 y que tiene como objetivo de fondo paliar la escasez de médicos en los centros de salud.

Asturias es una de las comunidades autónomas en las que más facultativos se han acogido a esta posibilidad: entre 65 y 70 profesionales compaginan actualmente la jubilación con la práctica médica. Para la red de Primaria, que sufre un déficit de efectivos, estos médicos ofrecen una ayuda valiosa. Para los facultativos, las condiciones retributivas resultan muy ventajosas: perciben el sueldo que cobraban antes de jubilarse más el 75 por ciento de la pensión de jubilación (es decir, cerca de 2.000 euros netos al mes de pensión). Éstas han sido las condiciones a lo largo de este año que concluye. Habrá que ver si se introducen cambios para 2026.

Esta posibilidad de compatibilizar la jubilación y el ejercicio de la medicina no debe ser confundida con la opción que tienen los médicos que cumplen la edad de jubilación preceptiva –65 años– de continuar en activo, siempre que los responsables sanitarios vean conveniente y necesaria esta prolongación del servicio activo.

La compatibilidad de la pensión de jubilación y la actividad laboral es renovada año a año, mediante real decreto-ley, por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta norma tiene como marco un paquete de medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y en materia tributaria y de Seguridad Social. En este caso afecta a los facultativos de Atención Primaria (médicos de familia y pediatras).

"Lo hacemos porque creemos que es beneficioso y que, además, ha dado unos resultados muy favorables", explicó tras el Consejo de Ministros Elma Saiz Delgado, nueva portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "De hecho, entre los años 2023 y 2025 hay más de 1.200 profesionales que se han acogido a esta medida", apostilló la Ministra.

El Gobierno asturiano aprobó el pasado día 11 dos decretos que reforman las estructuras de la Consejería de Salud y del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Entre otras novedades, establece la creación de una oficina de captación para "diseñar y aplicar de forma proactiva estrategias que hagan que Asturias sea un lugar atractivo para trabajar en sanidad".

Mitigar el déficit de médicos

El real decreto-ley que permite a los médicos de familia y a los pediatras de Atención Primaria compatibilizar la pensión de jubilación y su trabajo habitual es una norma excepcional que se aprobó en el marco de la pandemia de covid-19 y que tiene como objetivo de fondo paliar la escasez de médicos en los centros de salud. Entre los años 2023 y 2025, más de 1.200 profesionales se han acogido a esta medida. En Asturias son actualmente entre 65 y 70 facultativos los que se benefician de ella.