El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas

El asturiano Guillermo González Vallina coge altura en el negocio de los viajes. Tras ocupar puestos directivos en compañías como Alsa o Iberia y dirigir Mundiplan, el sotrondino será el nuevo director general de la aerolínea Air Nostrum.

El próximo 1 de febrero, Guillermo González Vallina tomará posesión como director general de Air Investment Valencia, la matriz que controla todas las empresas aeronáuticas del grupo Air Nostrum. «Espero poder contribuir al crecimiento y la sostenibilidad de la compañía», señaló el asturiano, que destacó el «gran equipo» del grupo en el que ahora aterriza.

Natural de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, Guillermo González Vallina, nacido en 1975, es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y posee un máster en ventas y marketing para los servicios turísticos por la Universidad de Cantabria y un programa de desarrollo directivo por el IE.

Trabajó en Viajes El Corte Inglés como director de proyecto y durante ocho años fue director de desarrollo de negocio de la compañía de transportes de origen asturiano Alsa. El junio de 2016 fue nombrado director de Mundiplan, agencia especializada en viajes para mayores, y durante seis años desempeñó el puesto de director de ventas de la aerolínea Iberia para España, Portugal y Norte de África.

Actualmente, González Vallina es director general de distribución de World2Meet (W2M), división de viajes que opera bajo marcas como Azulmarino y que pertenece al grupo Iberostar, con presencia en 25 países y más de 40.000 empleados. En W2M, el sotrondino se hizo cargo del negocio minorista vacacional del grupo y ha sido el responsable viajes de negocios, deportes, reuniones y eventos y de la comercialización de los productos de los touroperadores propios, así como del control de las plataformas digitales para su distribución.

Desde W2M, y con apoyo del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), González Vallina impulsó la creación de un centro de servicios en Asturias que se sumó a las oficinas que la compañía ya tenía en Oviedo, Gijón y Siero. Mantiene el vínculo con su tierra y fue pregonero de las populares fiestas de El Pote en el valle de Santa Bárbara (San Martín del Rey Aurelio).

«Me siento especialmente feliz y orgulloso de que un directivo con un perfil tan multisectorial como el de Guillermo, aporte a nuestro equipo toda la experiencia acumulada en su larga y exitosa trayectoria», señaló Carlos Bertomeu, presidente del grupo Air Nostrum.