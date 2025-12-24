Tres expresidentes asturianos reciben la Gran Cruz de Carlos III a título póstumo por petición de Pedro Sánchez

Los expresidentes del Principado de Asturias Sergio Marqués, Vicente Álvarez Areces y Antonio Trevín reciben a título póstumo la Gran Cruz de Carlos III a petición de Pedro Sánchez.

Esta distinción fue instituida por el Rey Don Carlos III, por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, con el fin de premiar el mérito en el servicio al Estado. Es la más alta de las órdenes civiles españolas y se encuentra entre las más antiguas de las que se conservan en el mundo. A día de hoy es el rey Felipe VI quien las concede a propuesta del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y previa deliberación del Consejo de Ministros.

Adriana Lastra, delegada del gobierno en Asturias, ha afirmado que esta concesión “es un gesto de justicia histórica y de gratitud democrática hacia tres presidentes que contribuyeron de forma decidida a construir la Asturias moderna, abierta y cohesionada de hoy”.

“Con esta Gran Cruz, el Gobierno de España reconoce trayectorias marcadas por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la estabilidad institucional, valores especialmente necesarios en tiempos de incertidumbre y polarización”, ha resaltado Lastra, incidiendo en el papel de Marqués, Areces y Trevín “como referentes de responsabilidad y lealtad institucional”.

Para el presidente del Principado, Adrián Barbón, es un reconocimiento "a las personas que la asumieron su trayectoria, su compromiso, su trabajo, los momentos duros que tuvieron que afrontar y, también, recordar sus aciertos".

Barbón y Lastra han querido destacar también la dimensión humana de este reconocimiento y han dedicado unas palabras a sus familias por compartir sus sacrificios, ausencias y renuncas en favor del servicio público.

"Honrar su memoria es también, honrar la historia de Asturias", sentencia el presidente del Principado.