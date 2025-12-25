Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 25 de diciembre de 2025

Oviedo

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10:30 a 13:30 horas, con entrada libre y gratuita.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Recinto ferial Luis Adaro

La 53.ª edición de Mercaplana, el salón de la infancia y la juventud, estará activa en el recinto ferial Luis Adaro hasta el 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre. El horario es de 16.00 a 20.30 horas.

Iglesia de San Pedro

A las 20.00 horas, la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar ofrecerá su tradicional concierto de Navidad. La cita tendrá lugar en la iglesia de San Pedro.

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes «Villa de Jovellanos». El belén monumental del Jardín Botánico Atlántico, con una treintena de figuras del artista Miguel Álvarez «El Ponticu», se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Ocio en Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación «Inverland», con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 19.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos. Hoy, a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas, en Begoña, la Carpa de Francis ofrecerá el espectáculo «Navidad de cuento».

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.30 y 16.30 horas, tendrá lugar el taller familiar «Navidades con sabor a cuento», una actividad enmarcada en la programación navideña del Jardín Botánico Atlántico.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 17.00 a 21.00 horas

El mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las_Meanas abrirá de 17.00 a 21.00 horas.

Navidad en Avilés

El Recinto «N’Avilés», Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, entre las 11.00 y las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Belén marinero de Tazones

La biblioteca «La Rula», en Tazones (El Muelle s/n), exhibe hasta el 7 de enero el belén marinero elaborado por Rafael Fernández Cuervo. La propuesta, de entrada gratuita, puede visitarse en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita). Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 27, 28 y 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Rastrillo solidario de artesanía guatemalteca en Llanes y Posada

La ONG Cultura Indígena / Principado de Asturias organiza un mercadillo solidario de artesanías guatemaltecas con dos sedes y el mismo calendario, del 20 de diciembre al 6 de enero. Por un lado, el XVII Rastrillo en Llanes, en la Torre Medieval, abre todos los días de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, el XVIII Rastrillo en Posada de Llanes, en el Centro Cívico, podrá visitarse de lunes a sábado de 17.00 a 20.00 horas, y también las mañanas de los viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.