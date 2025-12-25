"Mi año no tan favorito": un experto en Gestión Sanitaria pasa examen a la sanidad en 2025

Ignacio Riesgo es director de la asignatura de Gestión Sanitaria en la Universidad Camilo José Cela (Madrid)

Para resumir lo que ha sido 2025 en sanidad, diríamos que está siendo un año de impresionantes progresos en biomedicina; nefasto para la salud global; pésimo para la ciencia en el país líder como es Estados Unidos. En nuestro país, las iniciativas de la Administración Central han sido más bien pobres y muchas fallidas. En cambio, hemos asistido a un dinamismo de reformas e innovaciones en unas pocas comunidades autónomas.

Estos son los elementos que me parecen más importantes, según los distintos apartados:

Biomedicina.

El mundo está ganando la batalla frente al cáncer. Aunque el número de muertes por cáncer sigue subiendo (debido al aumento de la población y al envejecimiento), el índice de mortalidad y, sobre todo, el ajustado por edad está descendiendo de forma notable. Por fin, las vacunas del cáncer son prometedoras. Hay muchos ensayos en marcha. El enfoque es una combinación de inmunoterapia y tecnología mRNA. La esperanza estriba en que estos tratamientos avancen, para que no haya necesidad de terapias más invasivas como la quimioterapia o la cirugía. Presenta enormes posibilidades la tecnología CRISPR, un editor que puede reescribir el DNA letra por letra o gen por gen, en agricultura y medicina. Esto puede beneficiar a los muchos pacientes que necesitan un órgano y se quedan sin él; a los cientos de millones de personas que tienen una enfermedad rara, la mayoría sin tratamiento; a los millones que sufren muerte prematura por dietas inapropiadas. Los científicos se muestran más optimistas sobre la superación de la escasez global de órganos para trasplante. En una reunión de especialistas en Ginebra, se constató que los xenotrasplantes, trasplantes de órganos animales, están ya al alcance de la mano.

Salud Global.

El cierre del USAID (Agencia de americana para el Desarrollo Internacional), por parte de la Administración Trump, ha sido un acto de auténtico "vandalismo geopolítico" (en expresión de la revista "British Medical Journal"), ya que la decisión se tomó de la noche a la mañana y sin ser consultada con los gobiernos africanos ni con las organizaciones no gubernamentales ni con los millones de personas que dependen del USAID. Esto obliga a África a tomar el liderazgo de las acciones de salud.

Se empezó por la salida de la OMS y del Acuerdo climático de París.

Con la retirada de las ayudas, Trump amenaza a la vida de millones. Esta retirada puede afectar a: medicaciones HIV para más de 20 millones de personas; suplementos nutricionales para niños con hambre; ayudas a los refugiados, niños huérfanos y mujeres golpeadas por la violencia.

Política sanitaria internacional.

"The Lancet" (reconocida revista científica británica) evalúa cómo la Administración Trump afectará a los resultados sanitarios. El Departamento de Salud ha hecho profundos recortes, rompiendo agencias como los NHI (Institutos Nacionales de Salud, los centros de investigación en biomedicina más importantes del mundo) y el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, una referencia internacional). Se estima que 10 millones de americanos perderán la cobertura por Medicaid (el seguro sanitario público americano para "pobres"). Las dudas sobre la vacunación están creciendo. El número de casos de sarampión es el mayor desde 1992. Se estima que solo por los recortes en el Medicaid se producirán 10.000 muertes. Se considera que el cierre de USAID producirá 14 millones de muertes globalmente. En otro orden de cosas, Trump pretende bajar el precio de los fármacos en Estados Unidos para que sean más baratos que en cualquier otro país de la OCDE. Las herramientas son las presiones políticas, los aranceles y la amenaza con poner un arancel del 100 por ciento a los medicamentos de farmacéuticas sin producción en Estados Unidos. Cambiando de país, el Gobierno laborista británico aprueba, al año justo de su llegada al poder, el "Plan de Salud a 10 años para Inglaterra", un ambicioso programa de reformas, basado en tres propuestas clave: de la enfermedad a la salud; de analógico a digital; y, de hospitales a comunidad. En Francia, la historia clínica electrónica podrá ser descargada en los teléfonos móviles desde noviembre.

Política sanitaria nacional.

Según el CIS, la sanidad es el segundo problema que más preocupa a los españoles, por encima de la vivienda. Múltiples organizaciones médicas solicitan al Ministerio de Sanidad un Estatuto propio, por considerar que ciertas problemáticas específicas de los médicos (profesionalismo, gestión clínica, incentivos, etc.) no se tratan de manera adecuada con un Estatuto general. Según un amplio informe publicado por la Organización Médica Colegial, España no tiene déficits de médicos. Tras dos años de legislatura, los logros del Ministerio de Sanidad son escasos: Plan Veo, para gafas y lentillas; nuevos cribados neonatales; Plan de Salud Mental 2025-2027; plan específico de prevención del suicidio y, ¡por fin!, Agencia Estatal de Salud Pública. Hay temas pendientes (tabaco, alcohol, ley del medicamento y Estatuto Marco) que difícilmente serán aprobados por el Parlamento.

Ámbito autonómico.

En cambio, hay comunidades autónomas muy dinámicas, que han puesto en marcha prometedores proyectos: Cataluña (Agencia de Integración Social y Sanitaria), Cantabria (Estrategia de Genómica), Galicia (Comité Técnico de Resultados en Salud), Castilla y León (Estrategia de Medicina Personalizada), País Vasco (Oficina de Datos en Salud). En el año 2025 se ha celebrado el quinto aniversario de la aparición de la pandemia de covid-19. El sistema sanitario tiene ahora más personal, pero también más colapso. Hay 45.000 médicos y enfermeras más, pero casi todos los indicadores han empeorado.

Empresas internacionales.

Los medicamentos investigados mediante IA se multiplican por nueve en el último año. La IA permite crear medicamentos en menos tiempo y con mayor éxito. Se registra un auténtico "boom" de los medicamentos antiobesidad, que pueden paliar la extensión de esta grave pandemia. Como ya se ha reseñado, los planes de Trump sobre los medicamentos, con el fin de reducir el precio en Estados Unidos, implican el riesgo de aumentar los precios en Europa.

Empresas nacionales.

El seguro de salud suma clientes año tras año, y ha superado la cota de 14 millones en junio de 2025. Esto supone que cerca del 30 por ciento de la población española tiene seguro sanitario privado, algo insólito en un país con sistema sanitario público de cobertura universal. España ofrece seguros de salud privados un 79 por ciento más baratos que Europa, lo que podría amenazar su sostenibilidad, según ASPE (patronal de los hospitales privados). España es el octavo país europeo que más medicamentos produce, con Cataluña y Madrid a la cabeza. A su vez, crece el negocio de las residencias de mayores: las inversiones en 2024 fueron de 317 millones de euros y se prevé superar esta cifra en 2025.

Asturias.

Asturias lidera la tasa de cáncer y suicidios en España, lo cual bien merecería un análisis en profundidad. El Gobierno de Asturias detiene las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, de Gijón, por discrepancias con la constructora. Se confía en que las actuaciones se reanuden en 2026. Asturias rubrica un pacto en salud mental, que servirá de base para la futura ley autonómica. También amplía el cribado neonatal a otras diez enfermedades metabólicas. Se anuncia la modificación de las áreas sanitarias de 8 a 3. No obstante, por lo anunciado hasta ahora, este proyecto, que podría haber sido aprovechado para incorporar cambios importantes (gobernanza, unificación de la gestión de algunas especialidades...), no parece que vaya a ser algo más que una reforma administrativa de alcance menor.

Consideración final.

En definitiva, globalmente 2025 no ha sido un buen año para sanidad. La única esperanza es que 2026 sea mejor.