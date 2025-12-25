Asturias, en alerta por frío: la Aemet avisa del desplome de los termómetros hasta los -6 grados

El frío se instala en Asturias por Navidad y se quedará unos días más. Los termómetros bajarán el viernes hasta los 6 grados bajo cero y la cota de nieve ronda los 500-700 metros. Esta situación ha obligado a activar la alerta por nevadas y temperaturas gélidas en el Principado.

"Temperaturas mínimas que se darán al final del día en algunos puntos de la región, y podrán bajar de los -6 grados en zonas altas de la Cordillera". Es la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) de cara al viernes. Añaden que en algunos puntos se alcanzarán las mínimas al final del día y podrán "superar el umbral de aviso". Frío sí, mucho, pero con cielos despejados, según la previsión.

¿Y el fin de semana?

El sábado suben las temperaturas mínimas, aunque aún habrá localidades con valores negativos en las horas más frías del día (-1 en Lanreo u Oviedo y -2 en Cangas del Narcea). Será el domingo cuando los termómetros superen los cero grados y las máximas rondarán los 15.

La subida de los termómetros arrastra a la cota de nieve que sube hasta los 1.200-1.400 metros, aunque seguirá helando en valles de montaña y mesetas altas del norte del país.

¿Y Nochevieja?

Y ya para la semana de Nochevieja -lunes 29, martes 30 y miércoles 31-, "con la incertidumbre propia de este alcance de predicción", apunta la Aemet, se espera una estabilización progresiva de la atmósfera con cielos cada vez menos nubosos.