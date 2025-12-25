Asturias ya tiene eliminados más de la mitad de los lobos previstos en el plan de control
El Gobierno central, enfrentado a las autonomías, tiene pendiente enviar el nuevo censo a la UE
Agencias
Asturias ha superado el ecuador del programa de control de la población de lobos, puesto en marcha por la Consejería de Medio Rural este año y que tiene como objetivo eliminar 53 ejemplares hasta el próximo mes de mayo.
Según los últimos datos dados a conocer por el departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez hasta este mes se contabilizan 27 lobos muertos, 17 de ellos abatidos dentro de las acciones del programa de control y diez muertos por causas distintas (natural, furtivos, atropellos, accidentes...). Los números indican que en mes y medio aproximado se han podido matar seis más, ya que la última contabilidad hecha pública data de principios de noviembre, cuando Marcos informó de que la guardería había podido abatir 11 ejemplares (a los que se sumaron 8 más hallados muertos), una cifra que se consideró baja por las organizaciones agrarias, muy críticas con el proceder de Medio Rural.
El Principado tiene por delante cinco meses más para cumplir con su programa de control del lobo –que ha sido llevado a los tribunales por varias organizaciones conservacionistas, como el de otras comunidades del Norte–, una especie a la que rodea de unos años para acá de forma constante la polémica política en torno a su gestión.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tiene pendiente aún enviar a la UE el nuevo informe sexenal sobre el estado de la población en España, en base a lo que se tomará una decisión sobre el estado de conservación de la especie, favorable o desfavorable de acuerdo con los criterios fijados. El Miteco, que no oculta su oposición a los programas de control emprendidos en Asturias y Cantabria una vez que en abril la especie salió del listado de protección especial (Lespre) –algo que tiene recurrido el Defensor del Pueblo– tenía previsto remitirlo en julio, si bien esto se ha retrasado.
Mejoría
El nuevo censo elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (en manos del asturiano Hugo Morán) cifra en 333 manadas las que hay, 36 más que las 297 inventariadas en 2014, un aumento del 12 %. De ellas, 45 las comparte con otras comunidades Asturias, que tiene 33 en exclusiva. En España se ronda entre los 1.300 y los 1.900 lobos. Con tales datos, el Miteco sostiene que la especie sigue en estado desfavorable y niega que haya mejorado tanto como aseguran ganaderos y comunidades autónomas.
Hay discusión entre gobierno central y autonomías sobre cómo se declara el estado de la especie. El Miteco defiende que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio. Es la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la que tiene que dar el visto bueno definitivo al informe sexenal previamente a su envío a Bruselas, por lo que el ministerio necesita el visto bueno de unas comunidades con las que choca frontalmente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas