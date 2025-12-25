El insólito sorteo de un negocio asturiano: un año de tortilla gratis

Un negocio de tortillas a domicilio que abrió recientemente en Oviedo ha puesto en marcha un sorteo en sus redes sociales cuyo premio es tortilla gratis a domicilio durante un año.

La mecánica es sencilla: mencionar a otras personas en los comentarios de una publicación activa en Instagram. El ganador o ganadora del sorteo se dará a conocer el 7 de enero y tendrá derecho a recibir una tortilla gratuita al mes durante 2026.

La iniciativa ha generado un elevado número de interacciones, con cientos de comentarios en los que se repiten nombres y se multiplican las menciones, lo que ha contribuido a una rápida difusión del sorteo entre usuarios de la ciudad.

De momento, casi 1.500 personas optan al premio del negocio Cruda, la empresa que distribuye tortillas a domicilio en Oviedo.

El establecimiento abrió recientemente y el sorteo ha coincidido con sus primeros días de funcionamiento, lo que ha incrementado su visibilidad en redes sociales.

“Imagina llegar a casa, poner la tortilla de CRUDA en el centro de la mesa, colegas de siempre alrededor y risas aseguradas. Ahora imagina repetir ese plan todos los meses durante un año y gratis”, señala el negocio en su cuenta de Instagram, donde se desarrolla el sorteo.