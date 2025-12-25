La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en siete puertos de Asturias
La DGT recomienda a los conductores consultar qué carreteras están afectadas antes de viajar
Los camiones no pueden circular por Pajares en Navidad. La nieve ha obligado a cortar el tráfico a vehículos pesados y a usar cadenas en siete puertos de montaña asturianos (Palo, San Isidro, Leitariegos, Connio, Tarna, Cerredo y Valdeprado). La Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) mantiene activa una alerta amarilla (moderada) por nieve en los Picos de Europa y la Cordillera.
La recomendación de la DGT es consultar el estado de las carreteras antes de viajar porque hay diez carreteras cortadas por hielo y nieve en el conjunto del país. Además, es obligatorio el uso de cadenas en quince provincias y el temporal afecta en total a 34 vías.
Así lo señala el balance hecho por la Dirección General de Tráfico (DGT) a primera hora de este jueves 25 de diciembre, en el que hay avisos meteorológicos en seis comunidades autónomas (Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana) por nevadas, temperaturas mínimas, oleaje intenso o lluvias.
Ojo si viajas por carretera
Las carreteras que se encuentran cerradas al tráfico se localizan en Almería, en el puerto de montaña de la A-1178, en Granada, con la A-4025 y la A-394, carretera de Sierra Nevada, cortadas o en Burgos, con cortes en la BU-570, la BU-571 y la BU-572 en Espinosa de los Monteros-Ríoseco, Río Trueba-Río de la Sía y Río de Lunada.
Además, hay una carretera cerrada en Salamanca, la DSA-191 a la altura de Candelario y tres en Navarra, la NA-137, la NA-2011 y la NA-2012 a la altura de Izaba, Pikatua y Muskilda-Irati.
Las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en quince vías situadas en Granada (A.337 y A-4030), Asturias (AS-112 y AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-643), Salamanca (DSA-180, DSA-191, SA-203), Lleida (N-141) y Navarra (N-141).
Además, hay dos vías en las que está limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora en Huesca, y está prohibido que adelanten los vehículos pesados en otras siete carreteras de Huesca, Asturias, León, Albacete, Palencia y Cantabria.
Durante esta primera fase de la operación especial desplegada por la DGT, que arrancó el pasado 19 de diciembre y se prolongará hasta este jueves, día de Navidad, Tráfico prevé 8,5 millones de desplazamientos.
