Los partidos asturianos valoran el discurso del Rey: PSOE, PP y Foro lo aplauden; Vox lo ignora e IU y Tomé lo critican

Todos los partidos con representación en la Junta General del Principado, salvo IU, que forma parte del gobierno de coalición con el PSOE, y Covadonga Tomé, del grupo mixto, valoraron de forma positiva el discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI.

El partido Vox, presidido en Asturias por Carolina López, declinó opinar sobre lo expresado por el jefe del Estado, que insistió en la necesidad de proteger la «convivencia democrática» e hizo referencia a los «extremismos, los radicalismos y populismos».

El ala socialista del Gobierno regional, por su parte, también aplaudió lo expresado por el Monarca. «El jefe del Estado demuestra en su discurso que conoce bien las principales causas de preocupación de la sociedad española: el precio de la vivienda, el mercado laboral o los efectos del cambio climático», aseguraron fuentes de Presidencia. «Ante la incertidumbre del momento actual y el auge de los extremismos, el Rey apela a la esperanza y la empatía como vías para mejorar la convivencia democrática. Su mensaje es una llamada a la colaboración, al diálogo y al respeto, un canto a la tolerancia como medio para construir un país mejor», destacaron las mismas fuentes.

«Las reflexiones de Felipe VI nos recuerdan el poder de las decisiones individuales para evitar la polarización y trabajar en un proyecto común. En definitiva, su mensaje supone una invitación a arrimar el hombro para sostener nuestro proyecto democrático, herencia de la Transición y del esfuerzo colectivo», concretaron desde la parte socialista del Ejecutivo asturiano.

«Valoramos de forma positiva el discurso del Rey, centrado en los riesgos que amenazan nuestra convivencia democrática y en la necesidad de afrontarlos a partir de valores esenciales como el diálogo y la defensa de nuestro espacio constitucional y de los pilares del proyecto europeo», aseguró Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en línea con lo expresado por el Ejecutivo.

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, tildó el discurso como «un mensaje responsable como jefe del Estado, oportuno y necesario en los tiempos que vivimos, aludiendo incluso a problemas reales que también afectan a Asturias y en los que el debate y la actividad política deben centrarse para dar soluciones eficaces que ayuden a los asturianos; temas en los que desde el PP llevamos tiempo trabajando».

El mandatario popular indicó además que desde su partido se sienten «plenamente identificados con el mensaje del Rey, y con esos mismos valores reivindicados por Felipe VI reafirmamos nuestro trabajo diario para continuar fortaleciendo la convivencia en Asturias, lejos de extremismos, y velar por el respeto de los derechos y libertades, así como de las instituciones públicas». Queipo destacó además que «compartimos también la acertada reivindicación realizada por Felipe VI para recuperar el espíritu de diálogo de la Transición como modelo a seguir para que nuestro país crezca sobre la base de la convivencia y el entendimiento; siempre es mejor la política de hechos, que une, construye y nos hace avanzar, frente al ruido que solo levanta muros y divide».

Izquierda Unida (IU), socio minoritario del Gobierno, se mostró en cambio crítico con Felipe VI. «El discurso del Rey apela a la convivencia, a la memoria de la Transición y a la necesidad de confianza democrática, algo que entendemos que es necesario y positivo en estos momentos. Sin embargo, se mantiene en un plano de neutralidad que convierte la monarquía en una zona de privilegio sin señalar con claridad dónde están las amenazas reales a la democracia. Habla de la corrupción como un problema que ve a lo lejos, cuando la propia monarquía está marcada por esa lacra, con un rey emérito en Abu Dabi», destacó María Miranda, secretaria de Organización de IU, que echó en falta una «referencia explícita al genocidio de Israel en Palestina».

Covadonga Tomé, del grupo mixto, ahora en el partido Somos Asturies, cree que el discurso del Monarca reafirma la necesidad de un cambio en la jefatura del Estado. «Lo único que nos inspira el mensaje del rey es nuestra firme convicción de que la monarquía es una institución anacrónica. Salud y república», indicó. «Compartimos la reivindicación de la Transición y la Constitución como pilares de la convivencia realizada por el Rey, y su preocupación por la crispación y la tensión política, que los responsables políticos tenemos la obligación de frenar», aseguró, por su parte, Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias. n