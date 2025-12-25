Paso adelante para que Asturias se posicione en la captación de fondos europeos de innovación

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, la Agencia Sekuens y la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica en Asturias (Ficyt) han formalizado un convenio marco para impulsar la participación del Principado en programas europeos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), informó esta mañana el Gobierno regional.

"El acuerdo permitirá mejorar la coordinación institucional, optimizar la gestión de proyectos competitivos y maximizar la captación de fondos europeos, lo que contribuirá a un mejor posicionamiento de Asturias en el Programa Europeo de Investigación e Innovación y a un mayor conocimiento de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación de la UE", destaca el Principado.

La iniciativa establece un marco estable de colaboración para la gestión de proyectos de financiación directa de la Unión Europea en el ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Se enmarca en la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología de Asturias, que persigue la internacionalización de la ciencia y la tecnología asturiana, así como la atracción de proyectos de I+D+i.

Hasta ahora, Ficyt gestionaba proyectos europeos únicamente en el ámbito sanitario gracias a un acuerdo específico con la Consejería de Salud. A partir de 2026, la fundación ampliará su campo de actuación y podrá asumir la gestión de iniciativas en cualquier área, para lo que colaborará directamente con todas las consejerías. Este convenio refuerza su papel estratégico dentro del ecosistema regional de I+D+i.

Ficyt cuenta con amplia experiencia en la gestión de proyectos europeos, con más de 30 iniciativas en su historial, 12 de ellas en el área de salud y 15 como entidad coordinadora. Actualmente, participa en once proyectos vigentes y ofrece acompañamiento técnico, formación y asesoramiento en programas como Horizonte Europa, EU4Health, Erasmus y CERV.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, destacó que el Principado necesita una estructura ágil y coordinada para competir con éxito en los programas europeos. “Este convenio responde a esa necesidad estratégica, consolidando un modelo de colaboración que permitirá aprovechar mejor las oportunidades de financiación y reforzar la presencia de Asturias en Europa. Nuestro objetivo es que ningún proyecto con potencial se quede sin apoyo por falta de coordinación”, aseguró.

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló que la colaboración con Ficyt en el ámbito sanitario ha demostrado ser eficaz y ha dado buenos resultados. “Ampliar su capacidad de gestión es un paso lógico y muy positivo para el sistema regional de ciencia e innovación. Este convenio coloca Asturias en una posición más fuerte para concurrir a convocatorias europeas altamente competitivas”, precisó.

Mercedes Díaz, directora de Ficyt, afirmó que el acuerdo supone un reconocimiento a la experiencia acumulada durante décadas en la gestión de proyectos europeos: “Asumimos esta ampliación de funciones con responsabilidad y con el compromiso de ofrecer un servicio fortalecido a universidades, centros de investigación, empresas y entidades públicas que quieran impulsar proyectos de I+D+i con dimensión europea”.

Finalmente, Inés Rey, responsable de Proyectos Europeos en Ficyt, subrayó que este tipo de colaboración “permite compartir conocimiento y buenas prácticas con entidades de toda Europa”. “Nuestro objetivo es fortalecer la red de apoyo del Gobierno del Principado y ayudar a que más instituciones e investigadores accedan a oportunidades europeas”, agregó.