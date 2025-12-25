El Principado prevé que se cierre el año con récord de creación de empresas en Asturias: estos son los sectores más dinámicos

Asturias registró la creación de 1.422 nuevas sociedades mercantiles en los primeros once meses del año. Se trata de la mejor cifra de demografía empresarial desde 2019.

Fuentes del Gobierno regional señalaron que los datos acumulados de enero a noviembre constituyen "un hito y confirman la tendencia que ya comenzó a apuntar en 2024, con 1.413 nuevas firmas en este período". Además, destacaron que si a lo largo de este mes de diciembre se mantiene el ritmo actual, el Principado podría cerrar el año, por primera vez en la historia, con 1.500 nuevas empresas.

Por actividades económicas, las nuevas compañías fundadas en Asturias operan en diferentes ámbitos. Muestran especial dinamismo sectores como la construcción y las actividades inmobiliarias (362 sociedades), la hostelería (250), el comercio (202) y los servicios empresariales (172). También se han constituido 72 firmas industriales, 72 de comunicaciones, 70 de intermediación financiera y 42 sanitarias.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que estas cifras demuestran la fortaleza del emprendimiento en la economía asturiana.