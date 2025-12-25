El Principado prevé que se cierre el año con récord de creación de empresas en Asturias: estos son los sectores más dinámicos
Entre enero y noviembre se constituyeron 1.422 sociedades, la mayor cifra desde 2019
Asturias registró la creación de 1.422 nuevas sociedades mercantiles en los primeros once meses del año. Se trata de la mejor cifra de demografía empresarial desde 2019.
Fuentes del Gobierno regional señalaron que los datos acumulados de enero a noviembre constituyen "un hito y confirman la tendencia que ya comenzó a apuntar en 2024, con 1.413 nuevas firmas en este período". Además, destacaron que si a lo largo de este mes de diciembre se mantiene el ritmo actual, el Principado podría cerrar el año, por primera vez en la historia, con 1.500 nuevas empresas.
Por actividades económicas, las nuevas compañías fundadas en Asturias operan en diferentes ámbitos. Muestran especial dinamismo sectores como la construcción y las actividades inmobiliarias (362 sociedades), la hostelería (250), el comercio (202) y los servicios empresariales (172). También se han constituido 72 firmas industriales, 72 de comunicaciones, 70 de intermediación financiera y 42 sanitarias.
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que estas cifras demuestran la fortaleza del emprendimiento en la economía asturiana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días