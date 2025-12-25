El pueblo de Asturias que se ha colado en el novedoso mensaje de Navidad del Rey Felipe

Asturias ha tenido este año su cuota de protagonismo en el mensaje de Navidad del rey Felipe VI a través la infanta Sofía y una foto de ésta durante la entrega del premio “Pueblo ejemplar” a Valdesoto (Siero) el pasado octubre.

Después de las palabras del monarca, la emisión se cerró con un carrusel de fotografías de diversos actos que llevaron a cabo los miembros de la familia real este año. Entre las mismas se incluyó una de la hija pequeña de los Reyes en Valdesoto. La elegida sobre la Princesa de Asturias fue la de su viaje oficial a la Comunidad Foral de Navarra, mientras que hubo varias de la reina Letizia.

Entre ellas una fotografía que indirectamente tiene referencias a Asturias, tierra natal de la monarca: la de su visita a Brañosera. El municipio de Palencia conmemoro este año los 1.200 de su fuero y se considera el primero de España. En su origen, este pequeño núcleo formaba parte del Reino de Asturias.

No es la primera vez que la Casa Real echa mano del "Pueblo ejemplar" más allá de la visita de los reyes y sus hijas. Porque tal acto, enmarcado en los premios "Princesa de Asturias", ha servido este año para protagonizar la postal navideña de Zarzuela con una fotografía de la familia posando en un rincón de este núcleo sierense.

Referencias a la UE

El Rey habló este año a los españoles desde el Salón de Columnas del Palacio Real. El escenario es el mismo donde hace 40 años se firmó el acta de adhesión de España a la antigua Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Un hecho al que se refirió Felipe VI durante su discurso, ofrecido de pie, una de las muchas novedades incluidas este año.