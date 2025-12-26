Las 62 donaciones de órganos de 2025, segunda marca de la serie histórica en Asturias

Balance muy notable de la actividad de donaciones y trasplantes de órganos en Asturias en 2025. En lo que va de año, se han registrado en la región 62 cesiones multiorgánicas y, en cuanto a implantes, se han llevado a cabo 79 de riñón, 32 de hígado y 8 de corazón. Estas cifras sitúan al actual ejercicio anual, aún no concluido, entre los más satisfactorios de la última década.

Una vez más, las fechas navideñas están siendo fecundas. Este pasado martes, día 23, por la tarde, se produjo una donación que dio lugar a que un paciente recibiera un nuevo hígado y otro un nuevo riñón. Y no sería de extrañar que antes de fin de año hubiera alguna novedad más.

El dato más significativo es el de donaciones. Hasta la fecha, son 62 los fallecidos en la región que los han cedido, seis más que en todo el año pasado. Se trata de la segunda cifra más elevada de la serie histórica, sólo por detrás de las 68 donaciones contabilizadas en 2018, un techo que aparece como muy difícil de igualar.

También está siendo un año bueno en materia de trasplantes (en la región, todos se llevan a cabo en el Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA). En el caso del hepático, los 32 practicados este año son 7 más que los realizados en todo 2024, y constituyen el dato más alto desde los 36 registrados en 2019.

Evolución de las donaciones y trasplantes de órganos en Asturias / LNE

En el caso del trasplante de riñón, en lo va de año se han llevado a cabo 79, o sea, 5 más que el pasado ejercicio y los mismos que en 2023. Sin embargo, la cifra aún está por debajo de la contabilizada en 2019 –se hicieron 84– e incluso en el complicadísimo 2020, en el que, pese al azote del covid-19, se alcanzó el dato de 82. En aquellos meses de pandemia, mientras muchos hospitales rechazaban los órganos disponibles, porque el coronavirus tenía distorsionada toda su actividad, el HUCA continuaba desarrollando una actividad casi normal.

En el caso del trasplante de corazón, el ritmo es lento. La cifra de 8 injertos es muy discreta. La disponibilidad de órganos tiende a ser escasa en general, no sólo en Asturias. Por fortuna para los pacientes con cardiopatías graves, en los últimos años han surgido alternativas eficaces a los trasplantes.

El año pasado, las 56 cesiones de órganos contabilizadas en Asturias situaron a la región por encima de la media nacional en cuanto a donantes por millón de habitantes (56 en el Principado y 49 en el conjunto del país). Sin embargo, la posición relativa del Principado en el concierto nacional no fue buena: de las 17 comunidades autónomas, 9 tuvieron mejores cifras y 7 se quedaron por detrás. Años atrás, el Principado acostumbraba a ocupar los puestos de cabeza. Y resulta previsible que este año retorne a la zona alta con las 62 donaciones, que podrían verse incrementadas antes de que concluya diciembre.

En 2023 y 2024, el liderazgo en donaciones correspondió a Cantabria –arrasadora el año pasado–, seguida en ambos ejercicios por Navarra y Murcia.