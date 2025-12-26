Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 26 de diciembre

Oviedo

Presentación de libro

"Nonagenarios: El excepcional legado de sus sacrificadas vidas" es el título del nuevo libro de Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín, con prólogo del periodista José Manuel Vaquero, consejero de Prensa Ibérica. Sobre esta nueva obra hablarán a las 19.30 horas, en un acto que tendrá lugar en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, 7). También intervendrán Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias; Maximino García, alcalde de Morcín, y Noelia Pereira, concejala de Cultura. Entrada libre.

Ballet de Kiev

El Ballet de Kiev protagoniza a las 20.00 horas en el Campoamor el espectáculo "La bella durmiente", bajo la dirección de su fundador Viktor Ischuk y con la participación de los solistas Elena Germanovich, Evhen Lagunov, Yevhen Svetlitsa y Veranika Auchynnikava. Se trata de un ballet de cuatro actos con prólogo con música de Piotr Tchaikovsky, libreto de Charles Perrault y coreografía de Marius Petipa. El precio de las entradas va desde los 32 a los 45 euros, que incluye un euro de donación para la Unicef.

Musical

El teatro Filarmónica es escenario a las 18.00 horas de la representación del musical "La princesa y el guisante". El precio de las entradas va desde los 15 hasta los 18 euros.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10:30 a 13:30 horas, con entrada libre y gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Mercaplana

La 53.ª edición de Mercaplana, el salón de la infancia y la juventud, estará activa en el recinto ferial Luis Adaro hasta el 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre. El horario es de 16.00 a 20.30 horas.

Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación "Inverland", con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 19.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos, de 17.00 a 20.00 horas. De 16.30 a 19.30 horas, en la plaza del Tres de Abril, en El Llano, estará "La Petite Caravane".

Festival Semana Mágica

Continúa el Festival Internacional Semana Mágica, que se prolongará hasta el 4 de enero. A las 13.00, 18.00 y 20.00 horas, habrá espectáculos de "Tinín El Mago" en el paseo de Begoña. En caso se lluvia, se trasladarán a la Escuela de Comercio. Y a las 21.00 horas, en el teatro Jovellanos, se celebrará la Gran Gala Internacional.

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, se celebrará el concierto "Cantares de y pa neños", organizado por "Reciella Families pol asturianu".

Festival "Pequecinema"

A las 12.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, habrá varias proyecciones de cortometrajes de cine infantil y familiar en el marco del festival "Pequecinema".

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, se proyectará "La ley del hampa", en el marco del "Ciclo Cine Mudo II".

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se proyectará "Fonten", de Víctor Benito, con motivo de la 46.ª Semana Internacional de Montaña de Gijón. Organiza la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 19.30 horas, concierto navideño a cargo del Coro "Más que Jazz" y el Coro Infantil de Gijón bajo el título "Merry Chris-Mas que Jazz".

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, tendrá lugar el taller familiar "Era Rodolfo un reno... que vivía en el Jardín", enmarcado en la programación navideña del Jardín Botánico Atlántico. Requiere inscripción previa.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El día 24, abrirá de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas y el día 25, de 17.00 a 21.00 horas

Mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las Meanas abrirá de 11.30 a 20.00 horas el día 24 y el 25, de 17.00 a 21.00 horas.

Navidad en Avilés

El Recinto "N’Avilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones. A las 19.00 horas habrá concierto de la Banda de Música de Avilés en la Carpa NAvilés.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

"Hoy se sale" especial navidad

De 10.00 a a1400 horas, en el Local Social Abierto (calle José Cueto, 46), el programa municipal de ocio alternativo gratuito oferta una programación especial de actividades gratuitas. Hoy toca juegos deportivos y torneos 3X3 (baloncesto, fútbol, voleibol).

Exposición de "Aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (calle Llano Ponte), acoge la exposición "Aviadores de la República" organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario de la entidad. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de manera gratuita los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga iacoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo, Ángel Saracho, Víctor Orvíz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero , Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Salón de Navidad en Langreo

Prosigue el Salón de Navidad de Langreo, con todo tipo de actividades. A las 12.00, en la Casa de Cultura de Sama, habrá espectáculo de títeres, con la obra "Ángel poeta". De 16.30 a 20.00 hay karaoke en la Casa de Cultura de Riaño, con Silvia Joyanes. A las 17.00, en Les Teyeres, cuentacuentos, "La estrella sin puntas", y en Sama, taller de cocina navideña. a las 18.00, en el teatro de La Felguera tendrá lugar el concierto "Cuentos para no dormir".

Talleres navideños en Laviana

Sigue la programación navideña en Laviana, con más de 60 actos. Hoy a las 12.00, en el Cidan de la Pola hay taller de galletas navideñas. Este mismo taller estará a las 16.30 horas en Llorío. A las 16.30, en Fechaladrona, el taller será de "Hama Navidad".

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

El Mago Martín, en Aller

El Mago Martín ofrece hoy su espectáculo "Sueña soñando a soñar", en la carpa de los jardines de Cabañaquinta. Estará de 15.00 a 19.00, con pases cada 40 minutos. Las entradas se pueden recoger en la carpa desde las 14.30.

Concierto de "Muñeco Vudú" esta tarde en Mieres

El grupo musical "Muñeco Vudú" estará esta tarde en Mieres, desde las 20.00 horas, con el concierto "Música popular independiente". Será en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Estará cerrado los días 24, 25 de diciembre y 1 de enero.

Centro

"El disparate", del Grupo de Teatro Carbayín, en La Pola Siero

El Grupo de Teatro Carbayín pone en escena a las 20.00 horas, en el teatro-auditorio de Pola de Siero la comedia "El disparate", una historia de enredos en torno a un paisano que finge una grave enfermedad para sacarle dinero a sus vecinos con la excusa de una "costosa" operación. La situación se complica con una vecina metomentodo y la aparición inesperada de una representante de una prestigiosa fundación, hasta convertirlo todo en un auténtico despropósito. Entrada: 4 euros.

"Notas de Navidad", de Teatro Los Pintores, en Posada de Llanera

El ciclo Teatro en Navidad 2025 de Llanera programa este viernes la obra "Notas de Navidad", de Teatro Los Pintores, una propuesta para público familiar que invita a compartir estas fechas entre luces, títeres, música y alegría. La función será a las 19.00 horas en el espacio escénico de la plaza La Habana, en Posada de Llanera.

Cine en Candás

El teatro Prendes de Candás proyecta a las 20.00 horas "Wicked: parte II", de jon : Chu. En esta película, Elphaba, la futura Bruja Malvada del Oeste, tiene una relación con Glinda, la Bruja Buena del Norte. Se trata de la segunda entrega de una adaptación cinematográfica en dos partes del musical de Broadway del mismo título.

XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa reúne hasta el 17 de enero de 2026 las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", una cita que ofrece una panorámica de la creación pictórica contemporánea. La muestra incluye la obra ganadora de esta edición, firmada por Jezabel Rodríguez. La muestra puede visitarse de miércoles a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Días 24 y 31 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Oriente

"Jazznes", VI Festival de Jazz de Llanes

Llanes despide el calendario de festivales de Asturias con "Jazznes", su VI Festival de Jazz, que se celebra los días 26, 27 y 28 de diciembre con propuestas musicales y sesiones de cine. Esta es la programación para hoy: a las 19.00 horas, el Casino de Llanes programa "Jazz Martínez", una audición guiada con el músico Marco Martínez.;y a las 21.00 horas, también en el Casino, "Marco Martínez y Mapi Quintana" proponen un encuentro de guitarra y voz en el jazz. Las actividades son gratuitas, pero es necesario reservar entrada previamente en http://casaculturallanes.eventbrite.com.

Baile "Noelada" en Ribadesella

La carpa de la plaza Nueva de Ribadesella será el escenario del baile "Noelada", una noche para disfrutar de la música y el baile con Alberto Herrera. La cita es a partir de las 20.30 horas, y la organización anima a acudir con algún complemento navideño.

Belén marinero de Tazones

La biblioteca "La Rula", en Tazones (El Muelle s/n), exhibe hasta el 7 de enero el belén marinero elaborado por Rafael Fernández Cuervo. La propuesta, de entrada gratuita, puede visitarse en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Fiestas de San Esteban en Coaña

La localidad de San Esteban, en el concejo de Coaña, celebra San Esteban. La jornada festiva arrancará por la mañana con un pasacalles a cargo de la banda de gaitas "El Trasno". A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne y la procesión en honor a San Esteban, y, a continuación, tendrá lugar un vermú de fiesta de prao con animación musical a cargo del dúo "Héctor y Jose". Ya por la noche, a las 21.00 horas, habrá reparto de bollos preñaos entre las personas asistentes, seguido de una verbena con la música de "Héctor y Jose" y el grupo "Ideas".

Concierto de Navidad en Pola de Allande

La iglesia parroquial de San Andrés, en Pola de Allande, programa a las 19.30 horas un Concierto de Navidad con la Coral Polifónica de Cangas del Narcea como invitada estelar.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.