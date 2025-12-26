El asturiano Pablo González triunfa al frente de su primer concierto navideño con la Orquesta de Tenerife
La cita musical, organizada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, llenó la Dársena de Los Llanos
El asturiano Pablo González (Oviedo, 1975) triunfó la tarde noche de este pasado jueves, día de Navidad, al frente del 31.º Concierto de Navidad que organiza anualmente la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. González se puso al frente de la Orquesta de Sinfónica de Tenerife el pasado verano, así que fue su estreno con la batuta para dirigir una de las citas culturales y sociales más esperadas del calendario tinerfeño.
Hubo lleno total en la Dársena de Los Llanos donde se celebró el concierto, que contó con la presencia de tres intérpretes de destacada proyección internacional: la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el tenor Juan Antonio Sanabria y el violinista Javier Comesaña. Los tres, junto a los intérpretes de la orquesta tinerfeña, todos bajo la dirección de Pablo González, ofrecieron un concierto que consistió en un "viaje danzado" por West Side Story, Brahms, Bizet y Sarasate, entre otros, con ópera, zarzuela y repertorio sinfónico. La velada tuvo, como no podía ser de otra forma el día de Navidad, un marcado espíritu festivo.
Y no faltó, por supuesto, la archifamosa y popular Marcha Radetzky, de Johann Strauss, un clásico en estas fechas. Si bien es un clásico para cerrar los conciertos de Año Nuevo, Pablo González no quiso prescindir de una pieza que todo el mundo conoce y que puso a dar palmas al público presente en Tenerife.
La recaudación de la venta de entradas se destinará íntegramente a tres ONG: Fundación Canaria Pequeño Valiente, Down Tenerife y Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Y es que la solidaridad es ya, desde hace años, otro de los rasgos distintivos de este concierto, iniciativa en la que desempeña un papel protagonista Fundación DISA con la aportación de veinte mil euros que se añaden a la recaudación total.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros