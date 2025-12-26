El asturiano Pablo González triunfa al frente de su primer concierto navideño con la Orquesta de Tenerife

El asturiano Pablo González (Oviedo, 1975) triunfó la tarde noche de este pasado jueves, día de Navidad, al frente del 31.º Concierto de Navidad que organiza anualmente la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. González se puso al frente de la Orquesta de Sinfónica de Tenerife el pasado verano, así que fue su estreno con la batuta para dirigir una de las citas culturales y sociales más esperadas del calendario tinerfeño.

Un momento del concierto, en Tenerife. / C. G. C.

Hubo lleno total en la Dársena de Los Llanos donde se celebró el concierto, que contó con la presencia de tres intérpretes de destacada proyección internacional: la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el tenor Juan Antonio Sanabria y el violinista Javier Comesaña. Los tres, junto a los intérpretes de la orquesta tinerfeña, todos bajo la dirección de Pablo González, ofrecieron un concierto que consistió en un "viaje danzado" por West Side Story, Brahms, Bizet y Sarasate, entre otros, con ópera, zarzuela y repertorio sinfónico. La velada tuvo, como no podía ser de otra forma el día de Navidad, un marcado espíritu festivo.

Y no faltó, por supuesto, la archifamosa y popular Marcha Radetzky, de Johann Strauss, un clásico en estas fechas. Si bien es un clásico para cerrar los conciertos de Año Nuevo, Pablo González no quiso prescindir de una pieza que todo el mundo conoce y que puso a dar palmas al público presente en Tenerife.

La recaudación de la venta de entradas se destinará íntegramente a tres ONG: Fundación Canaria Pequeño Valiente, Down Tenerife y Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Y es que la solidaridad es ya, desde hace años, otro de los rasgos distintivos de este concierto, iniciativa en la que desempeña un papel protagonista Fundación DISA con la aportación de veinte mil euros que se añaden a la recaudación total.