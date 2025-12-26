Asturias afronta la recta final del año con sol... pero también a bajo cero: alerta por frío

Más sol que nubes en el cielo asturiano para despedir el año. Los días que restan para estrenar 2026 se prevén muy fríos, pero con prácticamente ausencia de lluvias y más bien despejados. Para este mismo viernes la Agencia de Meteorología (Aemet) tiene activa una alerta por bajas temperaturas en la región, donde se podrían registrar hasta seis grados bajo cero en distintos puntos de la Cordillera.

Ayer se registraron ya 11 grados bajo cero en los Picos de Europa, concretamente en Cabaña Verónica. Y a más de 8 grados bajo cero llegaron a estar en vega de Urriellu (Cabrales) y Pajares (Lena). Así las cosas, la nieve que cayó en los últimos días se conserva bien y los pueblos de montaña siguen bajo un manto blanco.

Para hoy hay avisos de heladas, fuertes en cotas altas, debido a la entrada de una gran masa de aire frío. Junto con Asturias están bajo aviso otras comunidades del Norte. La previsión es de cielos despejados, con alguna nube en la costa al acabar la jornada, además de brumas matinales. Las temperaturas mínimas bajarán y habrá importantes heladas, salvo en la zona del litoral.