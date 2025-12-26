Asturias estuvo mejor financiada en 2022 y 2023 que la media, según Fedea
El Principado recibió 837 millones en ayudas extraordinarias entre los años 2020 y 2022
v. m.
Asturias cerró 2023 con un índice de financiación definitiva por habitante ajustado del 101,3 (siendo 100 la media estatal), encadenando cuatro ejercicios por encima del promedio (103,4 en 2020; 103,0 en 2021; 102,3 en 2022), de acuerdo con el informe elaborado por Fedea sobre la evolución de la financiación autonómica 2002-2023. En términos de financiación "aumentada" (que suma las transferencias extraordinarias del Estado), el Principado también se situó por encima de la media en 2020-2022.
El documento detalla que Asturias recibió 837 millones en ayudas extraordinarias entre 2020 y 2022: 299 millones del Fondo Covid (2020), 308 millones en 2021 y 230 millones en 2022 (150 por la condonación de saldos negativos de la liquidación de 2020 y 80 por la compensación del SII-IVA).
En los ajustes tributarios que homogeneizan la recaudación de los tributos cedidos tradicionales, Fedea estima para Asturias una corrección negativa en ITP y AJD de –17,1 millones en 2022 y –16,8 millones en 2023.
El informe, uno más de los que Fedea realiza en seguimiento del sistema de financiación autonómico, subraya que estos resultados no prejuzgan la "suficiencia" de recursos. El Gobierno central afirma estar dispuesto a revisar el modelo de financiación regional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas