Asturias estuvo mejor financiada en 2022 y 2023 que la media, según Fedea

Asturias cerró 2023 con un índice de financiación definitiva por habitante ajustado del 101,3 (siendo 100 la media estatal), encadenando cuatro ejercicios por encima del promedio (103,4 en 2020; 103,0 en 2021; 102,3 en 2022), de acuerdo con el informe elaborado por Fedea sobre la evolución de la financiación autonómica 2002-2023. En términos de financiación "aumentada" (que suma las transferencias extraordinarias del Estado), el Principado también se situó por encima de la media en 2020-2022.

El documento detalla que Asturias recibió 837 millones en ayudas extraordinarias entre 2020 y 2022: 299 millones del Fondo Covid (2020), 308 millones en 2021 y 230 millones en 2022 (150 por la condonación de saldos negativos de la liquidación de 2020 y 80 por la compensación del SII-IVA).

En los ajustes tributarios que homogeneizan la recaudación de los tributos cedidos tradicionales, Fedea estima para Asturias una corrección negativa en ITP y AJD de –17,1 millones en 2022 y –16,8 millones en 2023.

El informe, uno más de los que Fedea realiza en seguimiento del sistema de financiación autonómico, subraya que estos resultados no prejuzgan la "suficiencia" de recursos. El Gobierno central afirma estar dispuesto a revisar el modelo de financiación regional.