Asturias prorroga las medidas frente a la dermatosis bovina: sin ferias durante todo enero y sin mercado en Pola de Siero hasta el día 18

La suspensión del mercado nacional de ganado de Pola de Siero seguirá, al menos, hasta el 18 de enero. Así lo ha decidido la Consejería de Medio Rural del Principado en base a la evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) con el objetivo de prevenir su propagación. Si bien en España el brote detectado en octubre parece haberse controlado y cercado en las granjas de Gerona donde se localizó, al otro lado de los Pirinieos la situación es crítica lo que hace conveniente mantenerse en alerta y extremar precauciones.

Así las cosas, hasta el 18 de enero se seguirá sin mercado en la Pola y durante todo enero no habrá tampoco ferias ganaderas de bovino, sí de caprino, ovino y caballar.

No obstante, durante este periodo, se permitirá la compraventa de vacas, toros y bueyes de más de un año que permanezcan en Asturias desde, al menos, el 22 de octubre, fecha en la que comenzaron las medidas extraordinarias contra la enfermedad. El mercado seguirá operativo como punto de carga para terneros menores de un año. Como hasta ahora, los vehículos procedentes de otras comunidades deberán acceder vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

También sigue vigente la obligación de solicitar autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo, con una notificación mínima de 30 días y validación por parte de los servicios veterinarios oficiales, que supervisarán la carga en La Pola Siero.

Objetivo

Estas medidas buscan reducir el riesgo de entrada de reses procedentes de otras regiones sin paralizar la actividad económica, ya que se permite la venta de terneros y vacuno mayor criados en Asturias. El Principado refuerza así su compromiso con la sanidad animal, la bioseguridad y la sostenibilidad de la actividad ganadera, protegiendo a las explotaciones, al sector agroalimentario y a los consumidores. Medio Rural recuerda que es imprescindible cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias: limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad a la Administración. La detección precoz es clave para contener posibles brotes.