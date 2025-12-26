Una ayuda a los concejos turísticos, la alternativa que plantea el PP a la tasa que quiere poner el Principado

El Pleno de la Junta General del Principado debatirá el próximo lunes, día 29, un total de 268 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios. Las enmiendas han sido registradas, principalmente por los partidos que se han opuesto a las cuentas, concretamente PP y Foro. Vox, que también formuló enmienda de totalidad, no ha hecho propuestas de corrección al texto. En concreto, el PP ha registrado 227 enmiendas parciales y Foro ha presentado 35. Además, se ha registrado una enmienda parcial de forma conjunta entre el PSOE, Convocatoria-IU y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé; y cinco del Grupo Socialista con Convocatoria..

Las enmiendas presentadas por el PP se centran en materias como justicia, turismo y reto demográfico, vivienda y cultura y deporte. Entre las principales medidas figuran adelantar inversiones en sedes judiciales, crear una bolsa de financiación para ayuntamientos con alta afluencia turística, apoyar el transporte escolar en núcleos con menos de tres alumnos y abrir partidas para patrimonio y promoción deportiva.

En justicia, el PP plantea anticipar el Plan de Infraestructuras o un estudio de reforma de los juzgados de Mieres. Añade dinero para las actuaciones en el antiguo HUCA, mantenimiento de los antiguos juzgados de Gijón y el refuerzo de los equipos psicosociales de Avilés.

En turismo y reto demográfico, los populares proponen una bolsa de financiación municipal por afluencia turística cuantificada en 2,5 millones para cubrir sobrecostes de servicios. En educación, crean un subconcepto para abrir rutas de transporte escolar en núcleos rurales con menos de tres alumnos.

En Sanidad, el PP plantea reanudar y acelerar las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes (Gijón), al considerar insuficiente la dotación inicial, y reclaman refuerzos en salud pública.

En vivienda y urbanismo, el PP incluye un plan plurianual para parque público de viviendas en Cangas del Narcea, incrementa la partida de ayudas a la vivienda en Gijón, abre recursos para reparar 15 viviendas sociales y bajos de VIpasa en Degaña y propone impulsar el PERI de la Ciudad Residencial de Perlora. También plantea una ayuda al seguro de protección de renta arrendaticia para fomentar alquiler.

Presupuesto de récord El proyecto de las cuentas para 2026, respaldado por PSOE y Convocatoria más el apoyo de Covadonga Tomé, asciende a 6.993 millones de euros, 329 millones por encima de los que están en vigor, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento. Las cuentas preservan un nivel de inversión que alcanza los 1.081 millones de euros.

Foro Asturias ha registrado enmiendas que buscan, entre otras cuestiones, reactivar el proyecto del centro de salud de Salas y planteó la modernización de sedes judiciales en toda la geografía asturiana, atendiendo a demandas del TSJA y la Fiscalía. También plantea equiparar salarios en la concertada de secundaria, acelerar las obras del CIFP de Avilés, dotar un complemento para equipos directivos de los centros rurales.

Entre las enmiendas presentadas por PSOE y Covocatoria destaca la prórroga para 2026 de la deducción en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos, al haber prorrogado el Gobierno central el plan Moves. Se crea también una partida para las expropiaciones de la pasarela de Tabaza y se aumentan recursos para un nuevo programa de atención a menores hijos de víctimas de violencia de género y para aumentar plazas en la Casa Malva.