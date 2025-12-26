¿Dónde comprar el mejor roscón de Reyes en Asturias?: estas son los cinco obradores con recetas de campeonato

El roscón de Reyes tiene muchas recetas, pero ¿cuál es la mejor? Este año por primera vez un certamen pretende responder a esta pregunta. El Campeonato Mejor Roscón Artesano de Reyes de Asturias elige el próximo martes, día 30 de diciembre, la mejor elaboración de Asturias.

Los restaurantes participantes han pasado una fase previa en la que solo han quedado cinco obradores, que pasan a la final. Son los locales que cocinan la mejor receta artesanal de este dulce típico del Día de Reyes.

Los cinco restaurantes que cocinan el mejor roscón de Reyes:

Bode Pastelería (Gijón)

Palacio de Luces / Tella (Colunga)

Reinas Panadería (Oviedo)

The Pantry by Éleonore (Salinas)

Verde Menta (Quintueles, Villaviciosa)

Es una iniciativa que busca demostrar que en la región hay mucha calidad reposetera y premiar con 1000 euros al ganador o ganadora y 205 eruos para el que quede en segundo lugar. El objetivo es "dar el lugar y el reconocimiento que se merecen los reposteros y pasteleros de nuestra comunidad autónoma". Son las palabras de su organizadora, la asturiana Raquel Baragaño. Es productora y organizadora de eventos, es el alma máter de festivales como Mercazoco o Fartukarte. Ahora se pasa a los dulces de Navidad con esta campeonato que está a punto de elegir al ganador.

La gran final tendrá lugar el día 30 en las antiguas cocinas de la Laboral y el jurado hará una cata a ciegas. Las votaciones las llevarán a cabo un jurado profesional compuesto por Mónica Longo (cocinera), Raquel Mendaña (Divulgadora gastronómica), Jhonatan González Ovalle (Pastelero y panadero Cabo Busto), Israel Moreno Torres (Chef Restaurante Ayalga), Marcos Cienfuegos (Cocinero e investigador culinario. Proyecto Bocamina), Lara Roguez (Chef Abarike) y Luis Alberto Martínez Abascal (Propietario y jefe cocina Casa Fermín).

Esta primera edición han sido varios los restaurantes participantes que, aunque no han pasado a la final, han presentado sus originales elaboraciones. Esta es la lista del resto de obradores:

Bombones Santoveña (Llanera)

Llambionadas (Oviedo

Bode (Gijón)

La Miga de Mariana (Avilés)

Dulces Tentaciones (sin gluten - Gijón)

Dolce Momento Pasticceria (vegano - Oviedo)

Bianca Pasteleria (Gijón)

Ovetus (Oviedo)

Casa Chema (Oviedo)

Briz Boutique (Oviedo)

La Gobeta (Gijón)

Xocolat (Lugones)

"Valientes emprendedores que se han presentado a esta primera edición, que nos han apoyado con el sobreesfuerzo que eso conlleva en estas fechas. Por todo eso, les estaremos siempre agradecidos de haberlo hecho posible", destacan desde la organización.