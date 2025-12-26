Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente

Ni 72 horas ha durado la felicidad en Villamanín (León). La comisión de fiestas de la localidad leonesa celebraba el lunes haber sido la encargada de repartir el Gordo de la Lotería de Navidad entre sus vecinos gracias a unas participaciones que vendieron en los pueblos cercanos y en algunos establecimientos conocidos y con arraigo asturiano como el restaurante Casa Ezequiel.

A través de sus redes sociales, la comisión de fiestas ha convocado una reunión urgente para hoy a las 18.00 horas en el Ayuntamiento de Villamanín. El objetivo de la convocatoria es explicar y analizar "una situación organizativa imprevista que requiere ser tratada de forma conjunta". En su mensaje, también piden "apoyo y comprensión" de los vecinos y recalcan que "dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega asistencia".

Una reunión que ha provocado gran revuelo entre los vecinos que ven peligrar sus premios. La comisión vendió 15 series del número 79432 en participaciones de cuatro euros, adquiridas en la Administración número 2 de Pola de Gordón. Se da la circunstancia de que uno de los días de gran venta fue el pasado 10 de agosto, coincidiendo con la Fiesta de Asturias en Villamanín, por lo que podría haber asturianos afectados debido a la cercanía entre la localidad leonesa y el Principado. A estas horas, los ánimos en la comarca están caldeados y los rumores sobre qué ha ocurrido se van extendiendo.

El problema podría haber sido un error a la hora de validar los tacos de papeletas, declarando uno de menos, lo que pondría en jaque a decenas de compradores. Por el momento, la comisión de fiestas no se ha pronunciado más allá del comunicado en el que "informarán sobre el procedimiento del cobro" por lo que habrá que esperar a las 18.00 horas para confirmar lo ocurrido.

Al final, lo que debería ser un brindis colectivo por la suerte se ha convertido en un dolor de cabeza. En Villamanín, el Gordo ha llegado, sí, pero parece que con letra pequeña. Ahora queda por ver si el premio traerá más celebraciones o una historia que prefieran olvidar.