¿Y después de Navidad qué?: este es el calendario escolar y laboral para 2026 en Asturias (se acerca otro macropuente)

Las vacaciones de Navidad abarcan del 20 de diciembre al 7 de enero en los colegios asturianos. ¿Y después de Navidad qué?, ¿cuándo habrá un descanso de las clases o el trabajo? No habrá que esperar mucho. El parón del segundo trimestre llega en poco más de un mes.

Los alumnos asturianos disfrutan de 19 días de vacaciones en Navidad, tal como indica el calendario escolar de la Consejería de Educación para el curso (2025/26). Este mismo documento también marca la siguiente parada del año escolar. Serán cinco días en febrero. En concreto del 13 al 17, que coincide con Carnaval.

Para la siguiente parada hay que esperar a Semana Santa. Nueve días comprendidos entre el 28 de marzo y el 5 de abril.

Ya en el tercer trimestre volverá a haber otro pequeño paréntesis: cuatro jornadas de descanso en mayo, del viernes 1 al lunes 4.

Las clases concluirán un día antes que en la programación del curso pasado: la actividad lectiva finalizará el viernes 19 de junio.

Consulta el calendario escolar completo aquí.

¿Y en el trabajo?

Casar el calendario escolar con el laboral es fundamental para aquellos padres que buscan conciliar. Los trabajadores disfrutarán de menos vacaciones que los estudiantes. Tendrán que esperar a Semana Santa (jueves y viernes Santo, el 2 y 3 de abril) para coger cuatro días. En febrero, para Carnaval, no hay nada marcado a nivel nacional o autonómico por lo que se depende de los festivos locales de cada ciudad.

El Día del trabajador, el 1 de mayo, que este año cae en viernes, dará otro respiro a los trabajadores de toda España antes de las vacaciones de verano.