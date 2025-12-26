Muere una mujer mayor en su casa de Infiesto y detienen a su hijo por abandono
El hombre agredió a los sanitarios que acudieron a la vivienda, situada en El Orrín
Un hombre ha sido detenido este jueves, día de Navidad, por la Guardia Civil después de que su madre, de edad avanzada, apareciese muerta en la vivienda en la que ambos residen. El fallecimiento ha sido por causas naturales, al rompérsele la aorta a la mujer. Todo apunta a que llevaba varios días muerta.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia civil de Oviedo continúa con la investigación.
El hijo de la fallecida ha sido detenido como autor de un delito de abandono de las obligaciones familiares y por atentado a un agente de autoridad, al haber agredido a los sanitarios que acudieron al domicilio, situado en el barrio de El Orrín de Infiesto.
Al parercer, a la vivienda acudió una médico y una enfermera, que comprobaron que la mujer estaba muerta desde hacía varios días. Al comentárselo al hijo, éste comenzó a dar gritos y golpes y encerró a la médico en la habitación. La enfermera pudo escapar y avisar a la Guardia Civil. En el edificio donde se produjeron los hechos se presentaron varias patrullas de la Guardia Civil, cuyos agentes detuvieron al hijo.
La mujer vivía en un completo estado de abandono, y además, el hijo no habría avisado a las autoridades del fallecimiento.
