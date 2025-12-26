El diputado que no llegó a la votación presupuestaria dice que le llegó tarde el aviso y los grupos buscan "in extremis" salvar el trámite de las cuentas asturianas

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, cuya ausencia en la comisión de Hacienda ha impedido aprobar la ponencia de Presupuestos, ha calificado de “anecdótico” el problema. Ha justificado su falta porque cuando recibió la convocatoria ya no le daba tiempo a llegar al parlamento. “A mí la convocatoria me llega a las 12 y 17 minutos y ni siquiera me aparecía en la aplicación que tenemos en la Junta General, por lo que no me da tiempo a llegar”, ha afirmado ya en el parlamento, adonde ha acudido en tanto se discute qué procedimiento se sigue para subsanar el revés que han recibido las cuentas

“Lo grave es que las derechas, tanto el PP, como Foro Asturias, como Vox, estén utilizando una cuestión anecdótica para bloquear los presupuestos”, ha añadido Vegas. El portavoz de Convocatoria ha afirmado que ese bloqueo “no tiene mucho sentido, porque los presupuestos se van a aprobar más tarde o más temprano”. Según su opinión, lo lógico es que se vuelva a convocar la comisión para aprobar el dictamen “y continuar con el cronograma que se aprobó en Junta de Portavoces” hace semanas, y que precisamente señalaba la celebración de esta comisión que ha concluido de manera sorprendente.

Vegas ha afirmado que la votación “decae porque empata”, pero lo cierto es que llegó a celebrarse una última votación en la que la ponencia presupuestaria quedó rechazada. Deberán ser los juristas de la Cámara los que establezcan los próximos pasos. Según el reglamento, debería celebrarse otra comisión en la que se elabore un dictamen que requerirá debate y permitirá enmiendas transaccionales, lo que retrasaría el calendario. “Creo que hay un problema meramente anecdótico, que ya digo que pasa muchas veces, que un diputado falta porque no llega o poque hay un atasco o cualquier cosa, y el PP lo está utilizando, faltando a la cortesía parlamentaria sobre todo para bloquear la aprobación de los presupuestos”, ha señalado el diputado.

Sin embargo, desde la oposición el análisis es mucho más duro. Gonzalo Centeno, de Vox da por hecho el rechazo del texto de la ponencia por la “incomparecencia” en una votación “fundamental” de un diputado del “socio preferente del Gobierno”. “Es una auténtica vergüenza, un disparate y un desbarajuste”, ha dicho Centeno, que ha calificado la situación de “barullo inimaginable” y asegura que el orden del día “queda agotado” tras la votación. El diputado afirma que “los pasillos están calientes” y habla de “susto tremendo” en el partido gobernante, mientras denuncia que se intentan buscar “soluciones alternativas” al amparo del artículo 156.

Centeno sostiene que cualquier reactivación exigiría “una nueva convocatoria de la Comisión de Hacienda” con al menos 24 horas de margen y recalca que la presidenta “tiene la potestad” para fijar cuándo y cómo se reúne: “Si fuéramos a maldades infinitas, bastaría con no convocar”. El portavoz anticipa “una precipitada junta de portavoces” (ha sido convocada para las 16.30 horas) y califica la situación de “teatrillo, un bodevil”. Si se repite la sesión, añade, “se volverán a debatir las enmiendas no aprobadas”, un trámite que “puede llevar una mañana, o 10 o 12 horas”, y critica el “cronograma tan apretado” que, a su juicio, pretende despachar la ley “en un mes porque creen que el pescado está vendido”.

Adrián Pumares, de Foro Asturias, sostiene que lo ocurrido en la Comisión de Hacienda “es la consecuencia de tener un cronograma que no tiene ni pies ni cabeza”, al que califica de “tremendamente apretado”. El portavoz de Foro afirma que “hoy, precisamente, la ausencia de un diputado ha evitado que la comisión de esta mañana eleve al Pleno el dictamen” del Presupuesto.

El diputado anticipa “un debate jurídico acerca de cuándo se va a tener que celebrar el Pleno y cuándo se va a tener que celebrar la comisión”, pero insiste en que el problema “es fruto de contar con un cronograma que somete a esta Junta General y a estos parlamentarios a un estrés absolutamente innecesario”. A su juicio, “existe el riesgo, efectivamente, de que el presupuesto entre en prórroga porque no hay tiempo para aprobarlo este año 2025”.