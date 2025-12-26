¿Habrá finalmente presupuestos en Asturias? Preguntas y respuestas tras una jornada caótica en la Junta General

La Junta General del Principado afrontaba un viernes que se preveía tranquilo, con una agenda muy reducida destinada a solventar los últimos trámites necesarios para llevar los presupuestos —la ley más importante de la legislatura— al pleno del lunes 29 y proceder a su aprobación.

Todo se torció cuando Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, no acudió a una comisión fijada para las 13.00 horas. Dicha comisión debía aprobar la elevación al Pleno de la ponencia sobre el proyecto de presupuestos del Gobierno de Adrián Barbón. Se trataba de un trámite formal, ya que la izquierda cuenta con mayoría en la comisión: siete diputados del PSOE, dos de IU y los del grupo mixto, frente a seis del PP.

La ausencia de Vegas hizo que esa mayoría se perdiese y que el dictamen decayera, una circunstancia insólita que puso patas arriba el calendario parlamentario.

¿Por qué el diputado no acudió a la comisión?

Xabel Vegas explicó que su ausencia se debió a un “error humano”, pidió disculpas y detalló que recibió un correo electrónico a las 12.17 horas recordándole la celebración de la comisión. En ese momento se encontraba participando de forma telemática en una ejecutiva del partido Sumar, liderado por Yolanda Díaz, en la que se abordaban asuntos relacionados con las elecciones de Aragón, por lo que no le dio tiempo a llegar.

Vegas añadió además que en la aplicación móvil de la Junta no figuraba la convocatoria de la comisión. El cronograma se conocía desde el 26 de noviembre, estaba fijado para todos los diputados y el propio Vegas lo apoyó. El resto de parlamentarios sí asistieron.

¿Qué dicen los grupos de derechas?

PP, Vox y Foro fueron muy duros con el Gobierno regional. “Es una vergüenza”, aseguró Álvaro Queipo, líder del PP. “Esto es un vodevil”, afirmó Gonzalo Centeno, diputado de Vox. Para estos grupos, así como para Adrián Pumares, de Foro, lo sucedido es una prueba más de que el Gobierno “está en descomposición”. Tras decaer la comisión, PP, Vox y Foro mantuvieron una reunión conjunta para fijar una postura común.

¿Qué dicen los partidos que conforman el Gobierno?

PSOE e IU, socios de Gobierno, junto a Covadonga Tomé, del grupo mixto, acusaron a la derecha de “entorpecer y retorcer el reglamento para obstaculizar la aprobación de las cuentas”.

El PSOE, en palabras de Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA y diputado, asumió el “error humano” de Vegas, pero señaló a Sandra Camino, diputada del PP y presidenta de la mesa de la comisión de Hacienda. A su juicio, no debería haber dado por finalizada la comisión tras perder la izquierda las votaciones.

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 156 del reglamento de la Junta General establece que “en caso de que la Comisión no asuma el informe de la Ponencia, elaborará un dictamen” a partir del texto articulado y de las enmiendas no incorporadas. El PSOE considera que Camino incumplió el reglamento al dar por cerrada la comisión. El PP rechaza esa interpretación, sostiene que actuó “a rajatabla” y subraya que el artículo no especifica que el dictamen deba elaborarse en la misma sesión.

¿Cómo se ha solucionado el problema?

Los portavoces parlamentarios mantuvieron tres reuniones para buscar una salida. Finalmente se ha optado por un procedimiento de urgencia: el lunes se reunirá la Mesa de la comisión de Hacienda para elaborar un dictamen que, en la práctica, recogerá el texto de la ponencia rechazada.

Ese dictamen se votará en una comisión extraordinaria el martes, aprovechando el trámite de urgencia que permite reducir a 24 horas los plazos. De este modo, el pleno de aprobación de los presupuestos se celebrará el miércoles 31, día de Nochevieja, lo que obligará a modificar las vacaciones del personal del Parlamento, inicialmente previstas al aprobarse las cuentas el día 29.

¿Qué hubiese podido pasar?

De no haberse alcanzado esta solución, las cuentas podrían haber entrado en prórroga técnica en enero. Ese mes es inhábil en la Junta General, por lo que, salvo habilitación expresa, la aprobación de los presupuestos se habría retrasado como mínimo hasta febrero.