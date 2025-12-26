Una incidencia en Chamartín provoca varios retrasos

Varios trenes de larga distancia y alta velocidad permanecieron este día de Navidad detenidos durante aproximadamente una hora en la estación de Chamartín (Madrid) como consecuencia de una incidencia técnica que afectó a las instalaciones de señalización de la propia estación ferroviaria. El problema provocó alteraciones puntuales en la circulación.

La incidencia se produjo en torno a las 10.00 horas y quedó solventada aproximadamente una hora después, una vez restablecido el sistema afectado. Un tren con salida desde Madrid y destino Asturias sufrió un retraso cercano a los 30 minutos, mientras que el resto de convoyes que circulaban hacia el Principado recuperaron progresivamente la normalidad.

En el caso de Asturias, la repercusión de esta incidencia fue limitada y muy alejada de los problemas registrados el martes, víspera de Nochebuena, cuando se produjo una jornada especialmente complicada para los viajeros. Ese día, un tren Alvia con destino al Principado acumuló una demora superior a las cinco horas y tuvo que ser remolcado hasta la estación de León tras quedar detenido poco después de pasar el cambiador de Vilecha, en esa localidad.