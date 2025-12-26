Inesperado y grave revés en la Junta a la tramitación del Presupuesto al faltar el portavoz de Convocatoria a la votación definitiva previa al Pleno

Revés en la Junta al proyecto de Presupuestos del Gobierno. La ausencia del portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, en la comisión de Hacienda que debía aprobar la elevación a Pleno del dictamen sobre el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo ha hecho decaer la propuesta, lo que supone un severo problema jurídico en la tramitación de las cuentas.

La votación estaba muy ajustada. La ponencia presupuestaria iba a obtener la mayoría gracias a los votos de los diputados del PSOE, Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé (grupo mixto), con el rechazo de los parlamentarios del Partido Popular, Vox y Foro Asturias (Adrián Pumares). Sin embargo, la ausencia del portavoz de Convocatoria por Asturies dejó la primera votación en empate.

En el transcurso de una ajetreada comisión, se realizaron dos recesos, y se volvió a votar, repitiéndose idéntico empate, por la ausencia nuevamente de Xabel Vegas. En la tercera votación, tras otro receso, también faltaron dos diputados del PSOE y otra de la coalición, por lo que la ponencia fue rechazada.

Los grupos parlamentarios están negociando que la comisión vuelva a celebrarse por la tarde. El reglamento de la Junta establece que en caso de que una comisión no asuma el informe de la Ponencia, deberá elaborarse un dictamen al que cabe presentar enmiendas transaccionales. Eso supondría alargar el plazo de tramitación, lo que complicará la celebración, este lunes, del Pleno que debería aprobar las cuentas.

La comisión de Hacienda se inició a la una de la tarde. El objetivo era votar el texto articulado que propone la Ponencia del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales de 2026; se trata, en definitiva, del texto que debe someterse a votación en el Pleno y que de facto aprueba las cuentas.

Comprobada la ausencia del diputado de Convocatoria por Asturies que impedía la aprobación, la comisión se celebró conforme a lo previsto. Hubo una primera intervención del diputado Andrés Ruiz advirtiendo de un descuadre contable en l a página 137 del tomo IV que se propagaba en la documentación, por lo que pedía que se revisase. Sin más que hablar, el diputado del PSOE Luis Ramón Fernández Huerga fue el encargado de pedir que la ponencia se sometiese a votación, conforme establece el reglamento.

La votación se produjo en dos ocasiones, en ambos cosas con resultado de empate. Huerga reclamó un receso, al que se opuso el Partido Popular, al entender que no había motivo para ello por la mera ausencia de un diputado. Con todo, la presidenta de la comisión, la popular Sandra Camino, concedió dos minutos de receso, frente a los diez que inicialmente reclamaba Huerga.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons advirtió de que el reglamento especifica que una vez iniciada la votación comisión no puede incorporarse ningún diputado. "El receso no va a afectar al resultado", señaló Ruiz. Algunos diputados del PSOE abandonaron la sala con evidente preocupación. A las 13.07, Sandra Camino reanudó la votación, que volvió a dar un nuevo empate.

Entonces se convocó un nuevo receso de cinco minutos para reclamar la presencia del letrado mayor de la Cámara. Tras el receso, con las quejas expresadas por el PP, se volvió a votar, pero ya faltaban también dos diputados del PSOE y la diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes. Se llevó a cabo la votación por última ocasión, con un resultado de nueve votos en contra y seis a favor.