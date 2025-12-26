Misa en Oviedo en el aniversario de la muerte del psiquiatra José Luis Mediavilla
P. á.
La basílica de San Juan (Oviedo) acogerá mañana, sábado, a las 13.00 horas, una misa de aniversario por el escritor y psiquiatra José Luis Mediavilla Ruiz, fallecido el pasado 3 de enero a los 87 años. La eucaristía será aplicada también por su esposa, Mercedes Sánchez Álvarez, profesora de Filología Románica de la Universidad de Oviedo.
Cuando se cumple un año del deceso del doctor Mediavilla, el Ayuntamiento de Oviedo está a punto de inaugurar una calle dedicada a su figura. Emplazada en pleno centro de la ciudad, enfrente de la estación de Renfe, abarcará los portales 2, 4 y 6 de la actual calle Ingeniero Marquina. Aunque nació en Quintanar de la Sierra, Burgos, en 1937, José Luis Mediavilla desarrolló la mayor parte de su vida profesional en la capital del Principado.
