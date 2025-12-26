Oleada de cancelaciones de trenes en Asturias debido a las heladas: "No debería pasar, los convoyes están en mal estado"
Los cercanías acumulan ya alrededor de una treintena de incidencias
Oleada de cancelaciones y retrasos en los trenes de cercanías de Asturias, en su mayoría debido a las heladas, a lo que se une el mal estado de los convoyes de Renfe que operan en el Principado. De este modo, regresa la crisis a un servicio ya muy menguado, pendiente de renovar. De momento, se suman ya alrededor de una treintena de supresiones en varias líneas. "Es debido a las heladas, pero si los trenes estuviesen bien, no debería haber fallos", aseguran desde los sectores ferroviarios.
Las mismas fuentes apuntan a que muchas incidencias tienen que ver con las heladas, que afectan a la vía y, por tanto, a la circulación trenes. Las unidades suelen tener dos pantógrafos: los dispositivos que recogen energía de la catenaria (el cable aéreo) y alimentan el tren.
Cuando hay heladas, uno de ellos suele ir limpiando el hielo y el otro recoge la electricidad. Este funcionamiento da problemas, apuntan los maquinistas, motivo por el cual se disparan las incidencias.
La flota de cercanías de ancho métrico está pendiente de renovación, con un lote de trenes encargados por Renfe que entrará en servicio, “en principio”, según la última previsión, en 2027. La idea inicial era que en 2026 estuviesen ya funcionando, pero lo que se espera ahora es que el año que viene hagan la homologación.
El mes pasado hubo ya muchas cancelaciones, con una importante crisis en los cercanías de ancho convencional. Noviembre ha sido un mes de récord en este apartado: las 33 supresiones registradas hasta el 27 de noviembre superaron cualquier cifra de meses anteriores. A estas cifras se suma un reguero de incidencias y retrasos.
