¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden que todos renuncien a una parte del premio y la crispación sube en un pueblo con gran vínculo con Asturias

A la comisión de fiestas de Villamanín le faltan diez décimos premiados con el Gordo de la Lotería. Las asociación, que lleva más de dos horas reunida con los afectados, reconoce que vendió un taco de papeletas que no notificó a la Administración y trata de buscar una solución en medio de un ambiente crispado ya que los vecinos parecen que no estarían dispuestos a ceder parte de su premio (unos 5.000 euros por papeleta) en virtud de que todo el mundo cobre. En principio, de estar todo en orden, cada participación vendida por el colectivo estaría premiada con 80.000 euros del Gordo de Navidad, pero hay un taco de papeletas sin justificar al no tener décimos reales que las justifiquen. Eso ascendería a cuatro millones de euros, el premio de una serie (diez décimos) del Gordo.

La organización, que el pasado lunes repartió una lluvia de millones gracias al 79432, se encuentra hoy en una encrucijada. La euforia llegó a la localidad leonesa a través de la comisión de fiestas, que se hizo con 15 series del número agraciado en la Administración de Loterías número dos de La Pola de Gordón. Para venderlas con mayor facilidad, las series se dividieron en 15 tacos de 50 papeletas que se pusieron a la venta a cinco euros (cuatro se jugaban y un euro se quedaba de donativo para la comisión).

Poco antes de que terminara el plazo, la organización (formada mayoritariamente por jóvenes), acudió a la administración e hizo entrega de 14 tacos vendidos, recibiendo a cambio los décimos correspondientes. Cuál fue su sorpresa cuando, al enterarse de que les había tocado el Gordo, se percataron de que les había quedado un talonario entero sin verificar ante Loterías y Apuestas del Estado. Ya era tarde y no contaban con el respaldo de esos décimos. Esas 50 papeletas agraciadas con cuatro millones de euros son ahora papel mojado ante la Administración.

Por eso, desde la comisión convocaron ayer una "reunión urgente" que comenzó hoy a las 18.00 horas y que ya se alarga por más de dos horas. El encuentro tuvo que trasladarse del salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad leonesa al hogar del pensionista debido al gran número de afectados asistentes. En ella, los responsables de la comisión de fiestas explicaron la situación a los vecinos y se puso a disposición de la solución el décimo de la comisión (cinco papeletas), por lo que a estas horas faltaría por dar salida al cobro de otras 45 participaciones a razón de 80.000 euros cada una, lo que equivale a 3.600.000 de euros. Para ello, se les ha pedido a los vecinos que renuncien a unos 5.000 euros por papeleta, algo que ha desatado la crispación entre varios de los asistentes.

Igualmente los responsables, en un clima tenso, han querido dejar claro que todo se trató de "un error humano" y, en ningún caso, aseguran, la organización vendió papeletas de más a sabiendas de que no tenían décimos del Sorteo de Navidad que las respaldase, lo cual convertiría el problema en un posible delito de estafa.

Solo puede pagar la comisión

Las papeletas fueron vendidas en distintos comercios como el conocido restaurante Ezequiel, parada de muchos viajeros que cruzan del Principado de Asturias a la meseta por el puerto de Pajares. También en los pueblos cercanos y en las fiestas populares como el Día de Asturias en Villamanín, celebrado el 10 de agosto. Por lo que los afectados pueden ser de distintos puntos del país, y muy probablemente haya asturianos entre ellos.

Al no tratarse de décimos, sino de participaciones, debe ser la propia comisión de fiestas quien recaude el dinero y haga efectivos los pagos a través de los boletos que previamente compró en la administración de Lotería. El problema es que se vendieron más papeletas que décimos tenían. Y ahora la solución al entuerto no parece nada fácil.