Un pescadero que quiere ser apicultor en Oviedo, una marroquinera que quiere criar cabras en el Sueve: los proyectos frustrados en Asturias al quedarse sin dinero las ayudas de incorporación al campo

María García era marroquinera en Madrid, pero como el oficio dejó de ser rentable decidió apostar por otro en el lado opuesto: la ganadería. Se vino a Asturias, se instaló en Ribadesella y se convirtió en ganadera de cabras y ovejas en la sierra del Sueve. En su proyecto arrastró a más gente, a los que convenció entusiasmada de la gran oportunidad que suponía emprender en el campo, con el añadido además de las ayudas que hay en Asturias a la incorporación.

«Me creí la gran mentira», espeta medio enfadada, medio desilusionada. «Convencí a mucha gente de que lo intentara y sencillamente en la administración me han dejado con el culo al aire. Se te quitan las ganas», explica frustrada. También está desconcertada porque no sabe qué hacer. Como ella, 78 personas más en toda Asturias.

Son las que han pasado a «lista de espera» después de que la Consejería de Medio Rural se haya quedado sin fondos suficientes para cubrir todos los que han accedido a esas esperadas ayudas, la segunda convocatoria de «Incorpórate al agro», para jóvenes y para gente de entre 41 y 56 años que entren a trabajar por primera vez como profesionales en el sector agrícola o ganadero.

Balance

De 145 solicitudes han recibido informe favorable 121, pero el 65% se han quedado sin cobertura económica para desesperación de los afectados, a los que hay que sumar 21 más de la anterior convocatoria. Hay casos complicados como el de Roberto Tuñón, quien tiene previsto con 44 años ponerse a las riendas de la ganadería familiar en Aller tras la jubilación materna. «Me han concedido una parte y la otra en espera. De 80.000 euros, tengo 30.000 aprobados y 50.000 en el aire», explica sin saber qué hacer. «Nadie me aclara nada».

Silvia Meiriño quiere quedarse con la explotación de leche familiar en Gozón. «Mi problema es que el próximo año llego a los 41 años, que son el tope de las ayudas a jóvenes. Y no sé qué pasará ni sé qué voy a hacer», explica, ya que la lista de espera corre si alguno de los beneficiarios renuncia a la ayuda. Si no, tendrán que esperar a la siguiente convocatoria. Todo, en el caso de la gozoniega, después de haber gastado más de 1.200 euros para preparar un proyecto y toda la documentación necesaria.

«No lo entiendo», se queja Francisco Valcarce, pescadero en Oviedo y aficionado a la apicultura que ahora quiere convertir en su profesión con colmenas en Las Caladas. «Quiero dedicarme al mundo agrario, he gastado mucho tiempo y dinero en tramitar las solicitudes para quedar ahora así», explica. «Dicen que hubo un repunte de solicitudes, pero eso tendrían que tenerlo en cuenta. Además, en la anterior convocatoria hubo una ampliación de fondos, ¿por qué ahora no?».

Las organizaciones agrarias han puesto el grito en el cielo. Los líderes de URA, Borja Fernández; ASAJA, Ramón Artime; y COAG, David Fernández, comparecieron este viernes en bloque para reclamar a los partidos del parlamento asturiano que apoyen la petición de crédito extraordinaria para poder cubrir todas las ayudas.

«Es muy grave lo que ha ocurrido», señala David Fernández, quien critica que «se insista en que hay que traer gente al campo y luego no hay dinero». Borja Fernández ve «injustificado» que en la Consejería expliquen que no hay fondos. «Venden humo y dan la espalda al sector. Esperamos que los partidos aprueben ese crédito extraordinario».

Partida escasa

El dirigente de URA advierte, además, de que la partida prevista en los presupuestos del próximo año para las incorporaciones al campo «es insuficiente, no llega» y lamenta que no se apueste por el relevo generacional: «Es la clave para el futuro del sector, sin gente joven en los pueblos no vamos a ningún lado».

Ramón Artime denunció el «relato falso» de la Consejería de Medio Rural, «que vende que hay subvenciones y luego no hay nada». El veterano dirigente de ASAJA critica que la única solución que da en el Principado es «que vuelvan a solicitar las ayudas. No puede ser eso. Tiene que haber voluntad política para arreglar esto, pero en esta consejería no son capaces de ello, es un caos absoluto y todo acaba en los juzgados».

Artime dice estar convencido de que «están aguantando el dinero hasta 2027, para soltarlo antes de la campaña electoral». Y lamenta la falta de una «política estructural» para la ganadería y la agricultura en Asturias, «más en estos momentos que hay buenos precio de la carne y de la leche, y el sector es rentable, pero los responsables actuales no son capaces».