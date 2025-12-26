Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible

La Agencia Tributaria ha desmantelado una macrotrama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que operaba en todo el territorio nacional y a la que se le imputa un fraude superior a los 300 millones de euros durante 2024.

La investigación tiene ramificaciones en Asturias, ya que se han practicado registros en el concejo de Siero, según la información oficial facilitada esta mañana. Las actuaciones se extendieron también a Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca); Montoro y Lucena (Córdoba); Marbella, Estepona y Mijas (Málaga); y Vigo (Pontevedra).

La operación, denominada “Pamplinas Stars”, se saldó con la detención de cinco personas, consideradas responsables de la organización criminal, una de ellas ya en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. La causa está dirigida por la Audiencia Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Tras concluir los registros, se procedió al embargo preventivo de 82 vehículos de media, alta y muy alta gama, con un valor de mercado estimado en tres millones de euros, así como de dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y 48 inmuebles cuyo valor conjunto asciende a 10,8 millones de euros.

De forma paralela, se bloquearon cientos de cuentas bancarias por un importe global superior a seis millones de euros, además de criptoactivos custodiados en ‘exchanges’. También se intervinieron 42 relojes de alta gama, 12 bolsos y otros artículos de lujo, con un valor estimado de más de 440.000 euros.

Asimismo, los investigadores lograron incautar un importante volumen de dinero en efectivo, que incluye más de 314.000 euros y billetes procedentes de hasta ocho países de África, América y Asia, además de dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio, con una valoración conjunta superior a 350.000 euros.

La investigación de esta macrotrama de defraudación se inició a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comenzó a analizar el posible fraude de un operador mayorista que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

En ese momento aún no había entrado en vigor la modificación normativa aplicada desde enero de 2025, por la que las sociedades inscritas en el Registro de Extractores de Hidrocarburos (Redef) están obligadas a presentar declaraciones mensuales y a integrarse en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). Hasta entonces, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo debía identificar a clientes y proveedores de forma anual.

Según los investigadores, esta primera operadora sustentaba su esquema defraudatorio en la declaración de cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas reales, así como de cuotas de IVA soportado muy superiores a las efectivamente pagadas, utilizando para ello empresas instrumentales que facturaban formalmente a los destinatarios finales.

Tras ser dada de baja en el Redef a mediados de 2024, la actividad fraudulenta continuó a través de una segunda operadora, que comenzó a vender grandes volúmenes de hidrocarburo en octubre de 2024. En apenas un mes, la Agencia Tributaria volvió a actuar y la expulsó del registro. En ese corto periodo, entre octubre y noviembre, habría defraudado 123 millones de euros.

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024, una tercera operadora inició una nueva fase del fraude. Esta sociedad había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal y, solo cinco días después de comenzar la actividad irregular, también fue dada de baja en el Redef.

Inhabilitadas las tres operadoras y expulsadas del mercado mayorista, la Agencia Tributaria mantiene abiertas las investigaciones para identificar nuevas responsabilidades, recuperar activos y cerrar posibles derivaciones del fraude.