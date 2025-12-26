El vuelco migratorio entre Asturias y Madrid, que es la provincia desde donde más personas llegan para asentarse

El año de la pandemia supuso un punto de inflexión en la relación migratoria de Asturias con Madrid. La capital española había sido tradicionalmente una comunidad destino de las jóvenes generaciones asturianas, restando casi siempre en el saldo de los intercambios migratorios del Principado con otras comunidades. Pero desde el año 2020 se ha producido un importante cambio de tendencia, en gran medida integrado en la atracción que Asturias ocasiona entre los nacidos en el extranjero, pero también y de forma inédita entre la población nacional. Además, por vez primera de manera ininterrumpida Asturias gana población en edad laboral en el intercambio con Madrid, y el balance en menores de 14 años, indicativo de la mudanza de familias completas, resulta muy favorable para el Principado.

El fallecido presidente Vicente Álvarez Areces recibió duras críticas por tratar de minimizar el fenómeno de la salida de jóvenes asturianos a Madrid. De manera desafortunada, Areces se refirió en septiembre, en un debate parlamentario, a la "leyenda urbana" sobre ese movimiento migratorio. Areces no negaba el fenómeno, pero sí cuestionaba algunas afirmaciones, como las que llegaron a señalar que cada año salían de Asturias 18.000 jóvenes recién titulados para trabajar a Madrid. El entonces presidente explicaba que el origen de la aseveración estaba en un dato sobre contrataciones genéricas de asturianos en Madrid, pero que ese parámetro había acabado en la refriega política convertido en una cuantificación de la salida de jóvenes recién licenciados. La realidad migratoria de jóvenes asturianos a Madrid era innegable, y Areces pagó la rigurosa explicación con un aluvión de críticas. Su referencia a la "leyenda urbana" terminó convertida en bandera de la emigración joven asturiana a Madrid.

La salida de asturianos a la capital de España no se ha frenado. Las cifras de las estadísticas de migraciones ofrecidas por el INE y Sadei constatan que cada año unos 2.000 asturianos se mudan a Madrid. Con pequeñas oscilaciones, la cifra ha permanecido bastante estable a lo largo de este siglo. Principalmente se trata de jóvenes, pero también en otras edades. Casi en un 80% se trata de asturianos en edad laboral, algo más de un 10% son menores de 14 años y menos del 10% mayores de 64 años.

Radiografia demografica Madrid / LNE

El análisis de la serie histórica refleja que Asturias ha captado a más menores de los que se iban, reflejo de un intercambio favorable de familias completas, y también recibía más mayores de 64 años de los que se iban hasta 2010, año en el que se quebró la tendencia en esta franja de edad.

Pero ha sido a partir de 2020 cuando la tendencia ha dado la vuelta como un calcetín. Asturias comenzó a registrar desde entonces un saldo positivo, atrayendo a más personas procedentes de Madrid de las que se iban. El año del covid, el saldo migratorio ya fue muy favorable a Asturias, en gran medida por las facilidades concedidas por el teletrabajo. Los dos años posteriores, 2021 y 2022, Asturias siguió recibiendo más personas procedentes de Madrid de las que se iban, aunque en menor medida, pero el fenómeno se incrementó los dos años siguientes. En 2023, el saldo con Madrid fue favorable para Asturias en 858 personas, y en 2024 esa cifra ascendió a 1.119, comparable a la que se registró el año de la pandemia.

Y aunque Asturias recibe un importante número de extranjeros en los últimos años, no ha sido este colectivo el impulsor del cambio. La región ha ganado casi siempre (salvo entre 2012 y 2017) extranjeros en el intercambio con Madrid ; la novedad es ahora la atracción por primera vez de población nacional en edad laboral. n