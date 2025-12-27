Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 27 de diciembre de 2025

Oviedo

El Ballet de Kiev actúa en el Campoamor

El Ballet de Kiev protagoniza a las 20.00 horas en el Campoamor el espectáculo «El cascanueces», bajo la dirección de su fundador Viktor Ischuk y con la participación de los solistas Elena Germanovich, Evhen Lagunov, Yevhen Svetlitsa y Veranika Auchynnikava. Se trata de un ballet de cuatro actos con prólogo con música de Piotr Tchaikovsky, libreto de Charles Perrault y coreografía de Marius Petipa. El precio de las entradas va desde los 32 a los 45 euros, que incluye un euro de donación para la Unicef.

Inteligencia Artificial

El Teatro Filarmónica de Oviedo acoge hoy a las 20.30 horas, el espectáculo «Inteligencia Artificial, (AY)», protagonizado por Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez, dos «inteligencias naturales» que unen humor, música, acción y reflexión en una propuesta de 75 minutos con vocación universal y expresión asturiana, en la que cine y teatro, IA y AY, se combinan con la química de una extraña pareja que debuta mundialmente en Asturias; las entradas cuestan 18 euros en patio de butacas y 15 euros en entresuelo.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10:30 a 13:30 horas, con entrada libre y gratuita.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Mercaplana

La 53.ª edición de Mercaplana, el salón de la infancia y la juventud, estará activa, con múltiples actividades, en el recinto ferial Luis Adaro hasta el 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre. El horario es de 16.00 a 20.30 horas.

Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación «Inverland», con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 19.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos, de 17.00 a 20.00 horas.

Teatro de la Laboral

A las 21.00 horas, Miguel Poveda ofrecerá un concierto bajo el título «El árbol de la alegría».

Festival Semana Mágica

Continúa el Festival Internacional Semana Mágica, que se prolongará hasta el 4 de enero. A las 17.00 y 20.30 horas, en el teatro Jovellanos, se celebrará una nueva Gran Gala Internacional. Asimismo, a las 13.00, 18.00 y 20.00 horas, habrá espectáculos de «Tinín El Mago» en el paseo de Begoña.

Asociación Belenista de Gijón

A las 19.30 horas, en el Antiguo Instituto, se celebrará la VII Noche del Belén. Cantará el Coro «Más que Jazz» y habrá un recital de la Asociación Poética Encadenados. Además, Agustín Guzmán ofrecerá una disertación. También se puede realizar la VII Ruta de Belenes «Villa de Jovellanos». Además, se puede visitar el belén_«El pesebre de los mares» en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental «Las Carolinas» en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén «Una aldea asturiana» en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Antiguo Instituto

A las 12.00 horas, se celebrará un concierto-presentación del libro-disco «Pop Piquiñín. Una escoyeta de les canciones n’asturianu de Petit Pop», en un acto organizado por «Reciella Families pol asturianu».

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.30 y 16.30 horas, se ofrecerá la obra de teatro infantil «Navidades con sabor a cuento», enmarcada en la programación navideña del Jardín Botánico Atlántico.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa, en la calle Severo Ochoa, concierto del dúo «Nueva Onda».

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición «La mirada de Tofiño», de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Evento Solidario Acuático «Brazadas solidarias»

A partir de las 16.00 horas, en el complejo Deportivo La Magdalena (calle Sabino Álvarez Gendín, 14) y dentro de la programación «N’Avilés» tendrá lugar una prueba «Aquaman», «Titan Aquatic», «Spartan Aquatic» y otros juegos. La inscripción/donativo mínimo es de 5 euros y en la organización colaboran la Hermandad de la Santa Cruz y la Fundación Deportiva Municipal,

Fiesta de Navidad en Espacio Joven

De 19.00 a 20.30 horas, en el edificio Fuero (calle Fernando Moran, 24) tendrá lugar la celebración navideña para los participantes en los talleres de los últimos días.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El día 24, abrirá de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas y el día 25, de 17.00 a 21.00 horas

El mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las_Meanas abrirá de 11.30 a 20.00 horas el día 24 y el 25, de 17.00 a 21.00 horas.

Navidad en Avilés

El Recinto «N’Avilés», Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Salade Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA,» organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Salón de Navidad en Langreo

Prosigue el Salón de Navidad de Langreo, con todo tipo de actividades. A las 17.00, en Pajomal, se podrá ver «El tragaldabas», de Bailadera Títeres. A la misma hora, en Tuilla, cuentacuentos con «La estrella sin puntas». De 20.00 a 21.30 en les Teyeres, concierto con César Blanco. A las 19.00, en el teatro de La Felguera, concierto solidario del Coro de Voces Blancas del Nalón.

Videojuegos, chocolate, magia y talleres navideños en Laviana

Sigue la programación navideña en Laviana, con más de 60 actos. Hoy de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30, en El Condao habrá un camión con videojuegos de todo tipo, de acceso gratuito. Junto al «gametruck», además, a las 18.00 horas, se repartirá chocolate con churros, también gratis. Habrá además talleres de Navidad a las 16.30 en Barredos y Boroñes. A la misma hora, en Villoria, habrá espectáculo de magia con «Érase una vez... una ilusión».

San Silvestre en Mieres

Mieres celebra su carrera de San Silvestre adelantada. La XXXI de esta competición comenzará a las 17.00 con las pruebas de las categorías inferiores. A continuación será la prueba absoluta, con un recorrido de 5 kilómetros por las calles de la ciudad. La inscripción vale 5 euros.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

«Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Centro

«Verdi, que te quiero Verdi», espectáculo lírico en Grado

El teatro auditorio de Grado programa a las 19.30 horas la propuesta artística «Verdi, que te quiero Verdi», de Susana Gudín, una lírica dramatizada que se acerca a la figura de Giuseppe Verdi como punto de inflexión en la historia de la ópera. El montaje recorre el laberinto emocional de la vida de Verdi –marcada por duros golpes– para entender al hombre y, desde ahí, comprender mejor al compositor: un creador capaz de llevar a lo sublime las emociones más básicas y de influir para siempre en el género operístico.

«El gato con botas de agua», ocio infantil en Villaviciosa

El Teatro Riera de Villaviciosa ofrece teatro infantil con «El gato con botas de agua», de la compañía «El Callejón del Gato», una propuesta dirigida a público familiar. La obra, que empieza a las 18.30 horas, parte de un barco pesquero en alta mar, una tormenta y un rescate: el hilo de un cuento intemporal para acompañar la noche y llegar a puerto. Se trata de una adaptación de un clásico europeoque propone una mirada sobre los derechos fundamentales en la infancia.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Presentación del último libro de Aitana Castaño en Ribadedeva

La escritora Aitana Castaño presenta este sábado su libro «Las madrinas», una obra ilustrada por Alfonso Zapico, quien también participará en el acto. La cita tendrá lugar en la librería de Pimiango (Ribadedeva), a partir de las 19.30 horas. El encuentro permitirá al público conocer de primera mano el proceso de creación de este trabajo, publicado en la colección narrativa de Pez de Plata, y dialogar con sus autores.

«Jazznes», VI Festival de Jazz de Llanes

Llanes despide el calendario de festivales de Asturias con «Jazznes», su VI Festival de Jazz, que se celebra los días 26, 27 y 28 de diciembre con propuestas musicales y sesiones de cine. El programa para hoy prevé la proyección a las 19.00 horas de la película «Calle 54» (Fernando Trueba, 2000) en la Casa de Cultura de Llanes; y a las 21.00 horas, el Casino de Llanes recibe a Tom Risco Trío, con el vibráfono como protagonista. Las actividades son gratuitas, pero es necesario reservar entrada previamente en http://casaculturallanes.eventbrite.com.

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita). Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 27, 28 y 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 6, 7, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Occidente

El grupo naviego «La Mala Dentro» presenta su nuevo disco en la discoteca Géminis

La discoteca Géminis de Navia acoge el concierto de presentación de «Materia Gris», el nuevo disco del grupo naviego «La Mala Dentro», que estará acompañado por «Oscuro Culto» (Madrid). La apertura de puertas será a las 23.00 horas y el concierto comenzará a las 00.00 horas. Las entradas pueden adquirirse en la discoteca Géminis, el pub La Facultad o el bar Pasodoble. Precio: 10 euros con consumición

El show infantil de Susana, en Valdés

El Conservatorio del Occidente de Asturias (COAS), en Luarca (Valdés), programa a las 18.00 horas el show infantil de Susana, un espectáculo musical dirigido a público infantil. Susana estará acompañada por seis bailarinas animadoras que dan vida a personajes como Donald, Mickey, Minnie, Jerry, Míster Marshall o Pikachu, en una propuesta dinámica y colorista que combina canciones, coreografías e interacción con un mensaje educativo presente tanto en los diálogos como en la música.

Fiesta (anticipada) de fin de año en Cornellana

Cornellana celebra este sábado su fiesta «de fin de año» en El Campillo, con carpa climatizada y música en directo. La jornada comenzará a partir de las 21.00 horas con el reparto del bollo preñao (venta de vales en la carpa de la fiesta y en los establecimientos colaboradores) y continuará desde las 22.00 horas con una verbena a cargo del grupo «Ideas» y el dúo «Encanto».

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

Cangas celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

La versión teatral de «¡Ay Carmela!» llega a Santa Eulalia de Oscos

Santa Eulalia de Oscos programa a las 19.30 horas la representación de «¡Ay Carmela!», a cargo de la compañía «De Carmela», una tragicomedia dirigida a público adulto. La obra sitúa a Carmela y Paulino, dos actores de revista en plena Guerra Civil, ante una encrucijada moral: tras cruzar por error las líneas, son capturados y obligados a actuar para las tropas franquistas en un espectáculo que incluye una parodia contra la República.

«The Third Man», de Javier Bejarano Corchado, en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 30 de diciembre de 2025 la exposición «The Third Man», un proyecto fotográfico-sonoro de Javier Bejarano e Ibai Etxezagarra que nace de una expedición de veintiún días en autosuficiencia por el glaciar del Baltoro (Pakistán), a más de 5.500 metros de altitud y con temperaturas bajo cero. La muestra propone una inmersión en esa «geografía humanística» donde paisaje y emoción se entrelazan, construyendo una cartografía abstracta de lo vivido a través de 50 obras y grabaciones de campo, bajo el comisariado de Isabel Hernández. Horarios: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, excepto el miércoles, que abre de 15.00 a 21.00 horas.