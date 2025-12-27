Asturias es la región donde más parques de baterías logran permiso de construcción pese a las limitaciones impuestas

Asturias es la región donde más proyectos de parques de baterías obtienen autorizaciones de construcción y ello a pesar de los límites que ha impuesto la administración autonómica para frenar la proliferación de estas instalaciones de almacenamiento energético en los suelos no urbanizables de la región.

Durante el tercer trimestre de este año, 13 proyectos de almacenamiento energético obtuvieron autorización de construcción en España y 12 de ellos son parques de baterías con una potencia instalada prevista total de 198,8 megavatios (MW). Casi la mitad de esa potencia se instalará en Asturias. En concreto 97,3 MW. El resto de la potencia se reparte entre Cataluña (42,5 MW), Andalucía (26,4 MW), País Vasco (26,3 MW) y Baleares (6,3 MW), según un estudio elaborado por Observatorio de Energías Renovables para la Economía Digital y Opina 360 a partir de la información publicada en los boletines oficiales.

Asturias es la comunidad donde más parques de baterías superan el trámite administrativo (con la autorización de construcción que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica o el Principado en función de la potencia instalada) y ello a pesar de que el Gobierno regionales ha establecido limitaciones para obtener los permisos urbanísticos.

Ante las polémicas surgidas por la proliferación de proyectos de parques de baterías en Asturias, la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha iniciado la elaboración de unas directrices sectoriales de ordenación del territorio para el almacenamiento de energía eléctrica en el suelo no urbanizable de la región. Además, en paralelo, ha acordado la suspensión temporal de licencias en suelo no urbanizable de toda Asturias para la implantación de parques de baterías.

No obstante, la disposición del Principado incluye una excepción con los suelos no urbanizables en los que se estén desarrollando actividades mineras, industriales o energéticas o en los que se hubieran desarrollado ese tipo de actividades y que actualmente se encuentren en situación de desuso, abandono o degradación, y no hayan culminado su proceso de restauración.

Espacios degradados

El Principado ha firmado un convenio con la Universidad de Oviedo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la elaboración de un inventario de esos espacios degradados del área metropolitana central de Asturias y el listado provisional arroja un total de 224 espacios de los cuales 208 tienen más de una hectárea de superficie, dimensiones que se ajustan a las necesidades que demandan las solicitudes de almacenes de electricidad con baterías.

La mayoría de los proyectos que están avanzado por la vía administrativa en Asturias se sitúan en áreas industriales o en esos espacios degradados. Entre los promotores hay algunas grandes multinacionales. Destaca, por ejemplo, el proyecto de Iberdrola para construir un parque de baterías en el polígono de Lloreda, en Gijón, con una potencia de 5 MW. Este proyecto acaba de obtener una ayuda de 2,14 millones de euros para una inversión subvencionable de 5,41 millones en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciada con fondos europeos FEDER. Otros dos proyectos de almacenes energéticos con baterías en Asturias han obtenido ayudas en la misma convocatoria. Son el de Tag Energy para Corvera (denominado Bess Pixín y con una potencia de 5,5 MW), que obtiene una ayuda de 1,97 millones para una inversión subvencionable 3,99 millones, y el de Broadview Corporate Services también para Corvera (denominado BROA-TRAS y con una potencia de 40 MW) que obtiene una ayuda de 4,45 millones de euros para una inversión subvencionable de 15,60 millones de euros.