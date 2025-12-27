Desde 2015 el Ayuntamiento de Siero invirtió 26 millones en saneamiento

El Ayuntamiento de Siero cerrará 2025 alcanzando cifras récord en cuanto a inversión de saneamiento se refiere. Un total de 28 millones de euros invertidos en 82 actuaciones que han permitido ampliar y renovar la red de colectores rozando casi los 100 kilómetros de nuevas tuberías que recorren los 211 kilómetros cuadrados del municipio.

Esto ha supuesto un beneficio directo para una cifra global de 8.449 vecinos y vecinas y 144 empresas cuentan ahora con este servicio que antes de 2015 no tenían saneamiento, pero también, y no menos importante, para el Medio Ambiente. La importancia que tiene el gestionar correctamente las aguas residuales, tanto desde el punto de vista de la salud como la medioambiental es lo que ha llevado al Consistorio a apostar por este tipo de inversión, quizás la más invisible de cuantas se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Siero.

Precisamente, el alcalde, Ángel García, pone en valor este tipo de actuaciones "por ser una infraestructura que es importante por motivos de higiene, para evitar infecciones, por calidad de vida y por tratar correctamente nuestro medioambiente. "Son inversiones muy grandes, que no se ven, pero que son fundamentales", asegura el alcalde.

Algunos de los trabajos que se ejecutan en Siero. / Cedida a Lne

Obras ejecutadas en 2025

Siero cerrará este año con una inversión superior a los 4,7 millones de euros destinados a 10 proyectos, sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito. Se han llevado a cabo obras de saneamiento en Los Pozos – Carbayín (Santiago Arenas), en Godina- Bendición (Valdesoto), en La Cuesta, Pumares, Belga Baja y Fuentespino (Argüelles), en Samartino Fase 2. Muncó - Vega de Poja (Samartino), del barrio de La Isla (Pola de Siero), de Cotiellos-El Recuistru-La Piniella (Valdesoto), el saneamiento Villaescusa y El Escobal (Santa Marta Carbayín), el desdoblamiento del colector de la Avenida de Viella (Lugones), la mejora del colector La Calella (Collao) y por último, que está ahora mismo en obra, las obras del saneamiento de la zona Sur de Lugones, que abarca el área industrial del Puente Nora y la urbanización de un tramo en la zona de Paredes.

Respecto al futuro más inmediato, los presupuestos de 2026 incluyen una partida de 2,9 millones de euros para 7 actuaciones en varias zonas. El equipo de gobierno anunciaba hace unos días "la mayor inversión que haya hecho en su historia" en infraestructuras de agua y saneamiento. Ángel García, avanzó el inicio de la tramitación de un plan de obras por valor de 75 millones de euros destinados a mejorar, modernizar y ampliar la red de abastecimiento de agua y saneamiento, en 10 años. El plan contempla la inversión de 40 millones de euros en saneamiento, para que todos los núcleos cuenten con este servicio; y 25 millones de euros en agua, destinados a renovar y ampliar las infraestructuras existentes.