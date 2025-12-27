La clave de la mejor salud: buenos hábitos todo el año

Cada vez son más las personas que, independientemente de una mayor o menor pérdida de peso, deciden adoptar un estilo de vida más saludable por esto precisamente, por gozar de una buena salud. Y es que, aunque ahora vivimos más, nada nos garantiza que lo hagamos con una mayor calidad y salud; por ello es fundamental incorporar a nuestra rutina prácticas que favorezcan un buen estado físico y psicológico en el día a día, además de prevenir enfermedades crónicas.

Comer y dormir bien, mantener a raya el estrés y realizar tanto actividad como ejercicio físico es básico para disfrutar de la vida al máximo. Merece la pena confiar en profesionales como los que integran el equipo del Centro Deportivo Atlas. Cuentan con monitores titulados y una dietista que ofrece asesoramiento. Aunque al principio cueste, adoptar un estilo de vida saludable es una maratón, una carrera de fondo que merece la pena correr. Antes de iniciarse el cuerpo necesita establecer unas pautas alimenticias saludables. Primero se ha de controlar lo que se come y, una vez estabilizados, es momento de apuntarse al gimnasio y disfrutar de las clases colectivas o de las sesiones en sala con pesas, maquinas y mancuernas.

Aunque ahora la vista esté puesta en perder esos kilos que suelen cogerse en Navidad, el ejercicio es mucho más, y es importante concienciarse de que debe hacerse de la actividad física un hábito diario. Iniciarse en el ejercicio o el retomarlo tras un periodo de inactividad, debe hacerse de forma progresiva. Un error común es querer retomar la rutina de entrenamiento donde se dejó, o ponerse al mismo nivel que otros usuarios del gimnasio en mejor forma física, pero los profesionales recomiendan ir introduciéndola poco a poco y sin grandes esfuerzos. Así se evitarán la fatiga, un cansancio muscular excesivo y las temidas agujetas.

En unos días, el cuerpo se habrá acostumbrado al deporte y se podrá seguir con la rutina allí donde se dejó antes del parón. Lo mismo ocurre con la periodicidad con la que acudir al gimnasio. Al principio lo recomendable serían tres veces por semana y, a partir de aquí, cuando el cuerpo ya se haya vuelto a acostumbrar a la actividad, podrá aumentarse esta periodicidad e ir cambiando progresivamente de objetivos. Para quienes nunca han hecho ejercicio físico y lleven mucho tiempo "inactivos", la recomendación es: ir lento pero seguro. Siempre hay que acudir a centros deportivos de confianza que dispongan de buenas instalaciones y modernos equipamientos, así como de un equipo humano de garantías.

Monitores titulados y preparados que ofrecen un asesoramiento personalizado, así como entrenamientos en sesiones privadas si se desea, además de estar pendientes en todo momento de los usuarios, tanto en las salas de fitness y musculación –totalmente equipadas y renovadas con maquinaria de última generación y medidas que garantizan la ventilación– como en las clases colectivas que se imparten. Hay una gran variedad, desde ciclo indoor, TRX o Body Pump a tonificación, pilates y pilates allegro, recuperación funcional o natación para todas las edades –clases grupales y privadas–, así como el entrenamiento HIIT. A todo esto se une el "Método Galgo" que tanto gusta a los usuarios, nadie debería dejar de probar esta rutina.

No todos los centros deportivos de la región cuentan con una oferta tan amplia de actividades dirigidas ni ofrecen el sistema de entrenamiento LesMills –empresa propietaria de las marcas registradas Body Pump y Body Balance, basado en clases colectiva que cambian de coreografía cada tres meses. Tampoco todos pueden presumir de haber sido pioneros en el Principado abriendo el primer estudio de pilates o la primera sala de spinning o de llevar varias décadas impartiendo una gran variedad de artes marciales. La electroestimulación de Mihabodytec es perfecta para aquellos que quieren estar en forma pero no disponen de mucho tiempo.