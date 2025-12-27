Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortan el túnel del Padrún en sentido León ante la presencia de un kamikaze en la Autovía de La Plata (A-66)

La Guardia Civil desvió el tráfico por la carretera nacional

El conductor entró mal por Mieres Sur y debió corregir la maniobra en Mieres Norte, sin ser interceptado por los agentes

El túnel del Padrún.

El túnel del Padrún. / Europa Press

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La presencia de un conductor kamikaze que circulaba en sentido contrario por la Autovía de la Plata (A-66) ha despertado todas las alarmas y obligado a cortar la circulación en sentido a León para evitar posibles colisiones a la altura del túnel del Padrún, a la altura de Olloniego, en Oviedo.

La Guardia Civil ha desviado la circulación por la carretera nacional, pero se han producido de todos modos grandes retenciones de circulación.

Varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico han tratado de interceptar al conductor kamikaze, sin éxito. El conductor entró mal por el acceso a la A-66 en Mieres Sur, y debió darse cuenta de que estaba circulando en sentido contrario y salir por Mieres Norte, según fuentes de la Guardia Civil.

