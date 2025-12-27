El dramaturgo asturiano Andrés Presumido, uno de las afectados por el escándalo del Gordo de Villamanín: "Son doce hombres por los que hay que tener piedad"

Al dramaturgo asturiano Andrés Presumio (Oviedo, 1959), el escándalo del Gordo de Villamanín, cuya Comisión de Fiestas ha generado un agujero de 4 millones de euros al acertar con el número 79.432 del Primer Premio del Sorteo de Navidad pero con más papeletas vendidas que las compulsadas realmente, le cae lejos, en Canarias, donde pasa unos días de vacaciones, aunque le toca de cerca. Presumido es uno de los que llevaba una de esas papeletas agraciadas y, por tanto, afectado en la búsqueda de una solución al problema que los responsables de los boletos en la localidad leonesa han generado.

La mujer de Andrés Presumido es de Rodiezmo, allí tienen casa y compran, habitualmente, papeletas de las asociaciones de fiestas de los pueblos cercanos. Este año, de hecho, algún pellizco les cayó también en Pola de Gordón. Y la de Villamanín, donde tenían solo "una papeletina". A falta de haber tenido un conocimiento directo de las soluciones que se están adoptando de urgencia, Presumido conoce lo que se ha publicado este viernes y este sábado, lo que informan en las redes de la comisión y lo que le cuentan algunas amistades. La idea, como ya se ha anunciado, es que hay un preacuerdo para que todos los afectados renuncien a una parte y que los miembros de la propia Comisión financien la parte principal del agujero. El dramaturgo asturiano, a falta de conocer más detalles, se muestra favorable a esta solución: "Yo también estoy dispuesto a soportar la quita para compensar este error", admite. "Otra cosa será ponerse de acuerdo en el porcentaje y asumir que no fue un error intencionado, como así lo creo". Razona Presumido que el día antes del sorteo "ninguno teníamos ningún premio, y no nos imaginábamos nada de esto". "Se ha generado este efecto por el Gordo, claro, pero tenemos que ser generosos todos con todos, vale más un buen acuerdo que un mal juicio, como se dice, y también hay que pensar que hay un plazo de tres meses para cobrarlo, que Hacienda te llevará un bocadín y que tampoco vas a menter a los chavales por lo penal".

El dramaturgo ovetense se refiere también a las doce personas que forman la Comisión de Festejos, en su mayoría gente joven de entre 18 y 25 años, y no puede evitar referirse a la histórica película de Sidney Lumet protagonizada por Henry Fonda: "Son chavales, son doce hombres con los que hay que tener piedad". "A los que viven fuera quizá les de igual", prosigue, "pero para los que somos de la zona, por una papeleta no te compensa. Hay muy poca gente que quiera ir palante con este tema, y si somos sensatos admitiremos la quita".

¿Y la parte dramática de la situación? Sí, aunque es pronto, reconoce, su hija, Raquel Presumido, también escritora ya se ha puesto a recopilar todas las historias. Hay, al menos, un relato.