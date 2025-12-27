El Gobierno regional apunta a la derecha después del "vodevil" con los presupuestos: "Parecían guajes con zapatos nuevos"

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado, cargó esta mañana contra los grupos de la derecha tras la insólita jornada parlamentaria vivida ayer en la Junta General. La ausencia en una comisión de Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies-IU y socio de Gobierno, provocó el aplazamiento de la votación de los presupuestos al día 31, en la tarde de Nochevieja.

Vegas pidió perdón por su descuido y aseguró que en ese momento se encontraba en una ejecutiva de Sumar, el partido de Yolanda Díaz, motivo por el cual no le dio tiempo a acudir cuando se percató de que debía estar en la Junta. El diputado, en cualquier caso, cargó a su vez contra «las derechas», por, según dijo, utilizar un subterfugio y aprovechar el error de un diputado.

Esa parece ser la estrategia del Gobierno regional tras el atípico día de ayer, que ha obligado a establecer un nuevo calendario parlamentario. El Principado asume el error cometido, pero a la vez señala al Partido Popular, a Vox y a Foro Asturias por, según su versión, intentar obstaculizar la aprobación de las cuentas. Peláez valoró esta mañana lo sucedido y apuntó especialmente al PP.

«Ayer vivimos un auténtico vodevil protagonizado por las derechas, que intentaron evitar que Asturias tuviese presupuestos. Existe una mayoría con la vocación clara de apoyarlos y la derecha aprovechó el error de un diputado con el único objetivo de dañar al Gobierno», afirmó.

"Se estaban riendo"

Según explicó, «su propósito era que Asturias entrase en prórroga presupuestaria durante unos días, y ese habría sido su gran éxito». De haberse producido esa prórroga, añadió, las deducciones fiscales no habrían entrado en vigor para la declaración de la renta de 2025. «Intentaron dañar al Gobierno olvidándose por completo de los intereses de los asturianos», subrayó.

El consejero relató además el ambiente vivido en la Junta, con corrillos y reuniones improvisadas por los pasillos. «Llevo dos años y medio en política y cuando uno participa en ella es para intentar mejorar la vida de la gente. Sin embargo, las derechas protagonizaron escenas bastante tristes: corriendo por los pasillos, riéndose, parecían guajes con zapatos nuevos. Fue un espectáculo lamentable», destacó.

Peláez insistió en que se encontró una solución para que Asturias tenga presupuestos y volvió a cargar contra la oposición. «Quienes retorcieron el reglamento fueron los diputados de la derecha. La comisión de Hacienda tiene una responsabilidad clara y, en todo caso, también su presidenta, la popular Sandra Camino», afirmó.

«Los diputados andaban por los pasillos entre risas, lo que demuestra cuáles son realmente sus intereses. Su gran victoria habría sido retrasar lo inevitable. La única que no se reía era la presidenta de la comisión, porque sabía que tenía una parte de responsabilidad», añadió.

El portavoz del Ejecutivo se mostró finalmente tranquilo ante la previsible aprobación de los presupuestos y aseguró que ya no espera más sorpresas. «Hay un calendario definido y existe una mayoría progresista que garantiza que Asturias contará con presupuestos», concluyó.