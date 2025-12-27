Nacen dos nuevos clústeres en Asturias, el de bioempresas y el del agua, con respaldo del Principado

El Gobierno de Asturias respaldará con apoyo económico la puesta en marcha de dos nuevos clústeres reginales: la Asociación de Bioempresas de Asturias (Bioasturias) y el Clúster del Agua.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ha concedido subvenciones por importe de 415.194 euros para reforzar la actividad de los clústeres regionales. Las ayudas, gestionadas por la Agencia Sekuens, permitirán movilizar una inversión global de 629.493 euros.

La convocatoria se articula en tres líneas de apoyo complementarias: una orientada a favorecer la creación de nuevas organizaciones, otra para potenciar la dinamización de los clústeres ya existentes y la última destinada a impulsar proyectos colaborativos entre estas entidades.

En total, se han aprobado 16 proyectos de 13 entidades. Entre las iniciativas que han recibido respaldo económico destaca la puesta en marcha de dos nuevos clústeres: la Asociación de Bioempresas de Asturias (Bioasturias) y el Clúster del Agua. También se han apoyado actuaciones de dinamización en organizaciones consolidadas como Asturias Hub Defensa, MetaIndustry4 y Clúster TIC Asturias.

En el apartado de proyectos colaborativos, sobresalen iniciativas como el desarrollo de una plataforma inteligente para el acceso unificado a licitaciones públicas y un proyecto para el diseño y validación de soluciones de generación de energía limpia mediante turbinas e internet de las cosas (IoT).

Desde 2019, este programa ha respaldado 65 proyectos de 20 beneficiarios, con una subvención acumulada de 1.750.326 euros que ha movilizado inversiones por valor de 2.551.724 euros.