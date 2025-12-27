El Tallerón de Gijón suma otro gran contrato: 34 vehículos de combate anfibios por 370 millones de euros

El Tallerón de Gijón, sede de la nueva división de vehículos militares de Indra tras ser adquirido a Duro Felguera el pasado julio, ya tiene una abultada cartera de contratos antes de completarse su reconversión. El Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material (DGAM), ha adjudicado definitivamente a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) el suministro de 34 vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina (VACIM) por 370 millones de euros.

Este gran contrato se suma otros dos cerrados esta misma semana por los cuales la unión entre Indra y Escribano también fabricará 343 vehículos autopropulsados de artillería sobre plataformas de cadenas (ATP Cadenas) por 4.554 millones de euros, y 193 vehículos autopropulsados de artillería sobre ruedas (ATP Ruedas) por 2.686 millones de euros. Además, Indra logró también este mes, pero en este caso en solitario, el contrato para fabricar 32 vehículos lanzapuentes sobre ruedas (VLRP) por 381 millones de euros.

En total son 602 vehículos para el Ejército Español adjudicados por un importe que suma 7.991 millones de euros dentro de un procedimiento negociado sin publicidad autorizado por la Unión Europea e incluido en los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ejército Español. Según el Ministerio de Defensa, Indra y Escribano son las únicas empresas "capacitadas técnicamente" para el desarrollo de estos proyectos y se han negociado con ellas "mejoras de interés para la administración".

En los contratos en UTE, Escribano se encargará de los módulos de armamento, mientras que Indra será el responsable del diseño, desarrollo y construcción de los vehículos, lo que en el argot del sector se conoce como "plataformista". Para llevar a cabo esas tareas –o al menos una parte como puede ser el ensamblaje final, la integración de los subsistemas del vehículo o las pruebas de calidad– Indra contará con El Tallerón de Gijón, que fue adquirido a Duro Felguera el pasado julio y que está siendo acondicionado para convertirse en la sede de la nueva división Indra Land Vehicles. Indra también se quedó con los 156 trabajadores de Duro Felguera Calderería Pesada y prevé a corto plazo reforzar la plantilla de El Tallerón con nuevas contrataciones de personal cualificado.

Los vehículos anfibios.

El último gran contrato obtenido por Indra y Escribano tiene como objetivo mejorar las capacidades de respuesta militar de la Armada, proyectando su poder naval sobre la tierra. Para ello se construirán vehículos blindados anfibios de última generación para los movimientos entre los buques y la costa y para su posterior despliegue hasta los objetivos en tierra. Serán vehículos con alta protección, maniobrabilidad, versatilidad y potencia de fuego que sustituirán a los vetustos vehículos de asalto anfibio AVV, en servicio en la Armada desde hace más de medio siglo. La unión de Indra y Escribano suministrará un total de 34 vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina (VACIM) por un importe de 370,54 millones de euros. En concreto suministrará 28 vehículos de transporte de tropas, dos vehículos de mando y control, dos vehículos de recuperación y dos vehículos ambulancia. A estos 34 vehículos se sumará, dentro del contrato, el correspondiente apoyo logístico inicial, programas de formación, sistemas de simulación e infraestructuras asociadas. La unión de Indra y Escribano no cuenta, de momento, con plataforma propia desarrollada para este tipo de vehículos. Ante la urgencia del contrato, adquirirá desarrollos externos. La Armada ha manifestado su preferencia por el vehículo de combate anfibio Superav ACV de Iveco Defence Vehicles (IDV), empresa adquirida recientemente por la italiana Leonardo y con la que Indra tiene firmados varios acuerdos de colaboración.

La fusión entre empresas.

Indra y Escribano Mechanical & Engineering (que es el segundo accionista de Indra tras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) asumen el contrato de los blindados anfibios en unión temporal de empresas (la UTE VACIM), pero lo más probable es que lo desarrollen como una única empresa puesto que está previsto que se fusionen en 2026. Si no lo han hecho este año es por el conflicto de interés existente, al ser los hermanos Ángel y Javier Escribano dueños de EM&E y al mismo tiempo presidente y consejero dominical, respectivamente, de Indra. Por eso tuvo que crearse una comisión específica en Indra para analizar que la operación de fusión cumple con las normas de buen gobierno. La fusión no se activará hasta tener los informes de los asesores. Tanto Indra como Escribano han puesto el punto de mira en Asturias para crecer con los nuevos contratos vinculados a las políticas de rearme en la Unión Europea. Indra adquirió El Tallerón este año y Escribano puso en marcha un centro de I+D en el centro de empresas La Curtidora de Avilés. Además, sondea la posibilidad de establecer una planta de producción en Asturias. Escribano también apunta al exterior y ha creado una sociedad en Reino Unido, denominada EM&E Group UK, para posicionarse en este mercado.