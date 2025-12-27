La tecnológica asturiana Treelogic comenzará a cotizar en Bolsa el 16 de enero
La compañía ovetense será la tercera empresa TIC de la región que dé el salto a los mercados de valores después de Izertis y Seresco
Tree Technology (Treelogic), compañía tecnológica asturiana que presta servicios en los ámbitos de la salud, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, saldrá a Bolsa el próximo 16 de enero. Será la tercera compañía tecnológica (TIC) de la región que de el salto a los mercados de valores después de Izertis y Seresco.
Treelogic, con sede en Oviedo, debutará en el BME Growth, el mercado para pequeñas y medianas empresas (pymes) en expansión. Recientemente, la compañía presentó los resultados correspondientes al primer semestre de 2025. Treelogic incrementó un 8,5% sus ingresos frente al primer semestre de 2024, hasta alcanzar los 3,8 millones de euros. Este crecimiento se apoya principalmente en la evolución positiva de sus líneas de negocio más estratégicas, en especial la ciberseguridad, que crece un 13%.
Con los fondos que obtenga en su salida a Bolsa, Treelogic impulsará su crecimiento inorgánico y su implantación comercial internacional en los campos de la salud –es un referente en programas de triaje– y ciberseguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena