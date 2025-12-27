La tecnológica asturiana Treelogic comenzará a cotizar en Bolsa el 16 de enero

Tree Technology (Treelogic), compañía tecnológica asturiana que presta servicios en los ámbitos de la salud, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, saldrá a Bolsa el próximo 16 de enero. Será la tercera compañía tecnológica (TIC) de la región que de el salto a los mercados de valores después de Izertis y Seresco.

Treelogic, con sede en Oviedo, debutará en el BME Growth, el mercado para pequeñas y medianas empresas (pymes) en expansión. Recientemente, la compañía presentó los resultados correspondientes al primer semestre de 2025. Treelogic incrementó un 8,5% sus ingresos frente al primer semestre de 2024, hasta alcanzar los 3,8 millones de euros. Este crecimiento se apoya principalmente en la evolución positiva de sus líneas de negocio más estratégicas, en especial la ciberseguridad, que crece un 13%.

Con los fondos que obtenga en su salida a Bolsa, Treelogic impulsará su crecimiento inorgánico y su implantación comercial internacional en los campos de la salud –es un referente en programas de triaje– y ciberseguridad.