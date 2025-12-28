Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 28 de diciembre de 2025

Oviedo

Cine

El Filarmónica acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «Los que se quedan», una producción de 2023 de 130 minutos de duración, dirigida por Alexander Payne. No recomendada para menores de 12 años. Entrada libre.

Mercado de Navidad

El Mercado de artesanía se instala en la plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Mercaplana

La 53.ª edición de Mercaplana, el salón de la infancia y la juventud, estará activa, con múltiples actividades, en el recinto ferial Luis Adaro hasta el 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre. El horario es de 16.00 a 20.30 horas.

Festival Semana Mágica

Continúa el Festival Internacional Semana Mágica, que se prolongará hasta el 4 de enero. A las 12.00 horas, en el teatro Jovellanos, se celebrará una nueva Gran Gala Internacional. Asimismo, a las 13.00, 18.00 y 20.00 horas, habrá espectáculos de «Tinín El Mago» en el paseo de Begoña.

Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación «Inverland», con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 19.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos, de 17.00 a 20.00 horas.

Asociación Belenista de Gijón

A las 19.30 horas, en el Antiguo Instituto, se celebrará la VII Noche del Belén. Cantará el Coro «Más que Jazz» y habrá un recital de la Asociación Poética Encadenados. Además, Agustín Guzmán ofrecerá una disertación. También se puede realizar la VII Ruta de Belenes «Villa de Jovellanos». Además, se puede visitar el belén_«El pesebre de los mares» en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental «Las Carolinas» en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén «Una aldea asturiana» en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Antiguo Instituto

A las 12.00 horas, se celebrará un espectáculo de cuentacuentos ofrecido por el Dúo Amati (Ana Fernández y Ignacio Alonso) bajo el título «Histories sonores» en el que la música se mezcla con la tradición asturiana.

Jardín Botánico Atlántico

De 12.00 a 13.30 horas habrá un taller familiar titulado «La Fábrica de sueños» en el que se podrá descubrir las plantas que inspiran la magia navideña y realizar una manualidad con elementos de la naturaleza.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa, en la calle Severo Ochoa, concierto del dúo «Nueva Onda».

Zig Zag Danza

En el Espacio Escénico El Huerto se ofrece a las 20:30 horas la pieza dramática «Igual que una huella en la arena de la playa», del proyecto «Huellas».

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva

Yincana familiar «Navidades en naturaleza» a las 11.00 horas en la que se propone un recorrido para descubrir curiosidades del Parque del Monte Deva mediante el uso de la brújula y una serie de pistas y preguntas temáticas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

A las 12.00 horas el Dúo Franco Vidal ofrece «La flauta encantada», un recital homenaje por el aniversario de la Fundación Museo Evaristo Valle. Además, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición «La mirada de Tofiño», de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Talleres de cocina en el recinto de la Navidad en Avilés

El recinto «N’Avilés», Ciudad de la Navidad, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones. A las 17.00 horas, en el recinto de N’Avilés tendrá lugar el taller de cocina «Mi postre de Navidad» , para edades de 4 a 12 años. Elaborarán un postre navideño guiados por chefs y la marioneta Chef Pipa. A las 19.00 horas está programado un espectáculo, de nuevo con Chef Pipa para mostrar a grandes y pequeños elaboraciones culinarias originales.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El día 24, abrirá de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas y el día 25, de 17.00a 21.00 horas.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las_Meanas abrirá de 11.30 a 20.00 horas el día 24 y el 25, de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición «Aviadores de la República» en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (calle Llano Ponte), acoge la exposición «Aviadores de la República» organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario de la entidad. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de manera gratuita los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

«Mariscal dialoga con Miranda», ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero , Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas._Los

domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA,» organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Videojuegos y películas navideñas en Laviana

Sigue la programación navideña en Laviana, con más de 60 actos. Hoy de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30, en Pola de Laviana habrá un camión con videojuegos de todo tipo, de acceso gratuito. Junto al «gametruck», además, habrá varios juegos de habilidad. Desde las 17.30 horas, en la localidad de Llorío, además, prosigue el ciclo de cine navideño, que visita casi una veintena de pueblos. Se podrá ver «La patrulla canina, la súper película» y «El maestro que prometió el mar».

Salón de Navidad en Langreo

Prosigue el Salón de Navidad de Langreo, con todo tipo de actividades. A las 17.00 horas, en La Reguera, se podrá ver el cuentacuentos «La estrella sin puntas». De 18.00 a 20.30, en el local de Les Teyeres, se celebrará un taller de libretas.

Nochevieja infantil en Mieres

Mieres sigue apostando por una de sus más recientes «tradiciones», la Nochevieja infantil. Tendrá lugar de 17.30 a 20.00 horas en la plaza de la Constitución (Ayuntamiento). Habrá animación musical, juegos, cotillón, uvas dulces y las campanadas.

Campanadas en familia en San Martín del Rey Aurelio

Es solo el tercer año pero así empiezan todas las tradiciones y en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, están consolidando la de celebrar unas campanadas en familia unos días antes del fin de año oficial. En esta ocasión será hoy domingo 28 de diciembre a las 12.00 horas, un horario mucho más asequible para los más pequeños que el de la Nochevieja del 31 de diciembre. Habrá música, cotillón, uvas y fiesta para todas las edades.

Cine en Pola de Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la proyección de la película «Un like de Bob Trevino». La entrada vale 4,7 euros, 1 euro solo con la tarjeta JuveLena.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Centro

Ruta de los belenes de Villaviciosa

Hasta el 5 de enero se puede recorrer en Villaviciosa la Ruta de los Belenes, con varias paradas repartidas por la villa. Entre ellas figuran el Belén de la Oliva (Fundación José Cardín Fernández); los belenes de la Casa de los Hevia, con el Belén de Raitana y los belenes del colegio San Rafael; los nacimientos parroquiales del monasterio de las Clarisas y la iglesia parroquial de Villaviciosa; el belén napolitano del Museo de la Semana Santa de Villaviciosa; y el belén bíblico en la plaza de abastos. El horario de visita, de lunes a domingo (incluidos festivos), es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja. Para grupos de más de 25 personas es obligatoria reserva previa (teléfono 985 89 29 38 o correo rutadebelenesvillaviciosa@gmail.com); el horario de visita de grupos será de 16.30 a 17.00 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ruta de los belenes de Villaviciosa

Hasta el 5 de enero se puede recorrer en Villaviciosa la Ruta de los Belenes, con varias paradas repartidas por la villa. Entre ellas figuran el Belén de la Oliva (Fundación José Cardín Fernández); los belenes de la Casa de los Hevia, con el Belén de Raitana y los belenes del colegio San Rafael; los nacimientos parroquiales del monasterio de las Clarisas y la iglesia parroquial de Villaviciosa; el belén napolitano del Museo de la Semana Santa de Villaviciosa; y el belén bíblico en la plaza de abastos. El horario de visita, de lunes a domingo (incluidos festivos), es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja. Para grupos de más de 25 personas es obligatoria reserva previa (teléfono 985 89 29 38 o correo rutadebelenesvillaviciosa@gmail.com); el horario de visita de grupos será de 16.30 a 17.00 horas.

Exposición «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Exposición de ajuares en Candamo

«Ajuares transformando huellas» es un proyecto artístico de Sandra Fernández Sarasola que se puede ver en el palacio Valdés Bazán de San Román de Candamo hasta el 6 de enero. Partiendo de la idea de «mujer objeto» la artista llevaal espectador al concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, de conocimiento, de dudas, de sueños y desilusiones, de anhelos, sentimientos, tradiciones, ritos… En ese hilo, que es a la vez tema y soporte, cobra forma el concepto de «ajuar». Este proyecto es un guiño a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia no han podido ocupar su lugar en los museos y galerías, pero también a todas aquellas que han vivido y siguen viviendo sus vidas desde la sombra, para las que el bordado, la costura, el tejido y cualquier labor cotidiana es su medio de expresión silenciosa. Abre los días laborales (salvo el lunes) de 10.00 a 16.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición de óleos en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas..

Oriente

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita). Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 21, 24, 27, 28 y 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 6, 7, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

«Jazznes», VI Festival de Jazz de Llanes

Llanes despide el calendario de festivales de Asturias con «Jazznes», su VI Festival de Jazz con propuestas musicales y sesiones de cine. El programa de hoy incluye: a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, sesión de cine con «Chasing Trane: The John Coltrane Documentary» (John Scheinfeld, 2016). El cierre llegará a las 21.00 horas en el Casino de Llanes con «They say It’s wonderful», homenaje a John Coltrane centrado en el saxo tenor. Las actividades son gratuitas, pero es necesario reservar entrada previamente en http://casaculturallanes.eventbrite.com.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

«Blancanieves XXI», de Guayominí Producciones, en Valdés

El Conservatorio del Occidente de Asturias (COAS) programa a las 18.00 horas, la comedia familiar «Blancanieves XXI», de la compañía Guayominí Producciones. La obra revisita el cuento clásico mezclando guiños de la historia «real» con un imaginario más cercano a la estética y los colores de Tim Burton que a Grimm o Disney, todo ello con humor canalla, gamberro e irónico. La trama arranca con tres personajes obsesionados con la foto perfecta –luz, pose, filtro– en busca de seguidores, y por escena van desfilando una Blancanieves miope, una madrastra pendiente de la belleza y de Instagram, Pepe el Pescador, un príncipe del reguetón y unos «enanitos» reconvertidos en «ni-nis». Dirigido a público familiar.

«¿A qué suenan los libros?», de Ensemble l’Arca, en Cangas del Narcea

El Teatro Toreno de Cangas del Narcea programa a las 17.00 horas, «¿A qué suenan los libros?», un concierto del colectivo Ensemble l’Arca que une música y literatura. Estrenada en 2020, la propuesta ha ido creciendo y adaptándose en cada parada, incorporando nuevos títulos, autores y autoras, géneros literarios, estilos musicales y actividades para explorar los vínculos entre notas y letras, párrafos y pentagramas. Aunque parte de un repertorio «clásico», el espectáculo se plantea con un ritmo actual, presentaciones y juegos con el público, buscando romper la barrera entre músicos y oyentes y hacer la escucha más cercana.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.