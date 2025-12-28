Por qué Asturias ha logrado reducir la mortalidad por insuficiencia cardiaca en determinados pacientes

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha reducido en un 43% la mortalidad a 30 días tras el alta de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca, según informó ayer el Gobierno del Principado.

La tasa se sitúa ahora en el 4,3%, un dato muy inferior a la media de los 27 hospitales que participan en el proyecto Modelos Asistenciales de Atención en Insuficiencia Cardíaca (MAIC).

Esta iniciativa tiene como objetivo disminuir los reingresos y la mortalidad, mejorar la adherencia a los tratamientos y aumentar la satisfacción de pacientes y familias, según concretó el Ejecutivo autonómico. La transición al alta en estos pacientes resulta especialmente crítica por el alto riesgo de mortalidad y la elevada tasa de reingresos asociada a la patología.

El programa MAIC facilita la implantación de modelos de atención integral y eficientes, orientados a obtener mejores resultados mediante planes de acción adaptados a cada hospital. En este contexto, el Principado destaca que el HUCA ha avanzado hacia un enfoque de gestión por procesos asistenciales, orientado a ganar eficiencia y mejorar la continuidad de los cuidados.

Dentro de este marco, se han consensuado mensajes clave de autocuidado para los pacientes, se ha creado un cuadro de mando con indicadores específicos para la transición de cuidados y se ha establecido un circuito de continuidad asistencial centrado en el personal de enfermería de atención primaria.

En el desarrollo del proyecto han participado profesionales del HUCA de las áreas de Cardiología, Geriatría, Farmacia y Medicina de Familia, coordinados por Medicina Interna, en una iniciativa de ámbito sanitario orientada a reducir ingresos y reingresos hospitalarios.

El centro ha puesto además en marcha un modelo de seguimiento domiciliario, que incluye una revisión temprana por parte de especialistas, tanto desde atención primaria como desde el ámbito hospitalario, con la implicación de Urgencias y Farmacia, servicios clave en la gestión de descompensaciones y en el control de los tratamientos.

La actuación se basa en una estrecha coordinación entre los distintos servicios para planificar la transición asistencial tras el alta y minimizar posibles complicaciones. Los equipos de Cardiología, Geriatría y Medicina Interna realizan el seguimiento clínico y, a través del hospital de día, evalúan a los pacientes de forma ambulatoria, lo que permite evitar estancias hospitalarias prolongadas.

La aplicación de la metodología MAIC ha permitido analizar los protocolos existentes, identificar áreas de mejora y definir un plan de acción con indicadores de seguimiento, reforzando la comunicación tras el alta con atención primaria y con otros especialistas.

El proyecto se ha desarrollado gracias a una beca no condicionada de Boehringer y ha contado con el apoyo de la consultora Antares Consulting.